2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

記者蔡宜芳／綜合報導

充滿快節奏的現代生活，為了應付職場與生活上的各種壓力，或許身心俱疲，下班回到家只想與外界隔絕，這時候最適合開啟「勿擾模式」、放空追劇了，透過幾部「治癒系」韓劇為疲憊不堪的自己帶來一絲慰藉。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，為大家盤點近兩年十部討論度最高的療癒系韓劇！

No.10 《壞媽媽》

▲《壞媽媽》。（圖／翻攝自나쁜 엄마）

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聚焦於失衡親子關係的韓劇，《壞媽媽》劇情描述一名原本野心勃勃的檢察官崔強豪（李到晛 飾）在發生一場意外後，失去記憶，心智年齡更退化成7歲兒童，母親陳英順（羅美蘭 飾）一個人經營著養豬場，重新養育兒子，充滿裂痕的母子關係，也踏上了一場修復之旅。

劇中出現的亞洲式「打壓教育」引起許多觀眾的共鳴，父母們「以愛為名」不停的逼迫小孩前進，其中一幕崔強豪躺在床上不肯進食，並脫口而出，「吃太飽會想睡覺，就無法讀書了。」這句話讓羅美蘭既痛心又悔恨，原來為了讓兒子能考上檢察官，小時候的崔強豪連吃飯都得配著書本，導致他從小到大都沒有吃過一頓完整的飯，這樣的劇情在許多亞洲家庭的飯桌上似乎每天都在上演著。

No.9 《單戀原聲帶》

▲《單戀原聲帶》。（圖／Disney+提供）

《單戀原聲帶》（Soundtrack）第一季是由韓劇男神朴炯植與女神韓韶禧主演，講述認識20年的青梅竹馬在因緣際會下同住屋簷下兩周，奮鬥多年的作詞人恩秀（韓韶禧 飾演）與好友宣宇（朴炯植 飾演）在朝夕相處下，產生了微妙的情感，宣宇為了不打破兩人之間微妙的平衡，長年來隱藏著自己的情感，偷偷暗戀著恩秀，兩人遊走在友情與愛情曖昧不明的邊界上。

第二季則以琴世祿和魯尚炫為主軸，講述了兩人多年前因誤會而分手又再度相遇的愛情故事，這季繼續探索愛情、音樂和命運之間的複雜關係，人物之間通過音樂表達情感，尋求自我成長和自癒的過程，加上劇中的配樂不僅成為角色們的心靈寄託，也能夠啟發觀眾對愛情和音樂的思考。

No.8 《精神病房也會迎來清晨》

▲《精神病房也會迎來清晨》。（圖／翻攝自Netflix提供）

改編自同名漫畫的暖心神劇，劇情講述第一次來到精神健康醫學科的護理師鄭多恩（朴寶英 飾）轉科到精神病房後，看到了截然不同的精神病患世界，劇情細膩地講述了一段段病人康復的過程，並以宏觀的角度闡述各種社會問題。

「如果你正在度過又黑又長的夜晚，請不要感到疲累，希望大家好好地堅持撐下去，就會迎來早晨。」製作團隊打破人們對精神病房和心理疾病的偏見，不讓疾病的表現流於世俗的刻板印象，巧妙地具象化每個病徵，像是透過溺水表達恐慌發作時的窒息感，或以流沙吞噬的意象強調憂鬱症時的寸步難行，《精神病房也會迎來清晨》透過人物之間的互相治癒描寫出撼動人心的故事。

該劇不僅榮獲多項演藝大賞，也獲得許多網友的一票讚賞，「國考生的描述太真實，清醒著面對現實反而最無力」、「很推薦的一部韓劇，尤其是當你自己是精神病患者，那些藥物 Lexapro、Xanax 都是我一直在吃著的東西」、「很喜歡這部劇在描述精神醫學角度，加上跟實務現場有貼近」。

No.7 《死期將至》

▲《死期將至》。（圖／翻攝自Facebook／티빙-TVING）

「貓有9條命，如果你有12條命，你會怎麼過？」死亡究竟是救贖還是懲罰？這部懸疑驚悚影集《死期將至》結合了奇幻、懸疑、黑幫、親情、純愛等多樣題材，改編自網漫《我死了又死》，找來徐仁國、朴素淡、崔始源、李到晛、高允貞等大咖演員出演，被稱為「開高走高」的神作，透過主角經歷12次不同的死亡過程中，與觀眾一起探討死亡的意義，據統計，韓國為全球自殺率最高的國家，該劇就是以年輕人就業困難以及在校園中常見的霸凌問題作為核心主題，講述人生不得志的崔怡在（徐仁國 飾）失去了活下去的勇氣試圖自殺，卻意外被掌管生死的「死亡」（朴素丹 飾）所攔截，透過永無止盡的痛苦讓他徹底體悟生命的珍貴。

這部劇主要在傳達「不應該輕視死亡」的主題，用「因果輪迴」的理念讓人們更加珍視自己做的每一個決定，理解「作為自己而活」是最為難能可貴的，被網友稱為是「最佳防自殺教育宣傳片」。

No.6 《低谷醫生》

▲《低谷醫生》。（圖／翻攝自닥터슬럼프）

由高顏質演員朴信惠、朴炯植共同出演的《低谷醫生》在開播後迅速登上Netflix熱播榜，溫暖浪漫的劇情不僅獲得觀眾的一片好評，劇中主角們經歷的低潮與挫折，也讓許多網友們感同身受。

劇情描述女主角南荷娜（朴信惠 飾）與男主角余正宇（朴炯植 飾）在高中就曾是死對頭，長大後都成為了優秀的醫生，在外人眼中是人生勝利組的他們，其實各自確診了憂鬱症和創傷後壓力症候群，兩人在最失意的時候再次相遇，並展開了一段相互治癒的愛情故事。

「今天的你要好好的，才能幫助明天的自己。」《低谷醫生》用醫生視角來警醒世人，工作固然重要，但沒有了健康，一切都是烏有，網友們紛紛感到共鳴，「這部好看！劇情貼切不浮誇」、「讓一直以來都過得不太順遂的自己非常投入其中」、「李聖經客串超驚喜」。

No.5 《二十五，二十一》

▲《二十五，二十一》。（圖／翻攝自스물다섯 스물하나）

你也有過刻苦銘心的初戀嗎？從相識、熱戀再到漸行漸遠，那些無疾而終的感情最後怎麼樣了？《二十五，二十一》就是一部沒有完美結局的青春愛情劇，由兩位大勢演員金泰梨、南柱赫領銜主演，故事講述因為金融風暴而動盪的1998年，追求遠大抱負的18歲擊劍選手和努力開啟新人生的22歲年輕男子，在經歷3年後才在25歲和21歲相愛的青春故事。

兩人在劇中為了各自的夢想，鼓勵彼此、跌跌撞撞的成長，雖然明明深愛著對方，最終卻沒有走在一起，在結局播出後被狠批是「年度爛尾」，許多人無法接受這樣的結局，不過或許這樣的結局才是最真實的，《二十五，二十一》之所以能夠成功的原因歸功於其「復古感傷」的氛圍，在劇中運用道具、流行趨勢和地點來呈現該年代的景象，並透過特殊打造的造景喚起曾經歷1990年代的觀眾懷舊情緒，多數觀眾在看完之後感受到十分強烈的後座力和餘韻，女主角金泰梨也憑藉這部作品獲得百想大賞及韓國電視劇節的影后。

No.4 《我的出走日記》

▲《我的出走日記》。（圖／翻攝自나의 해방일지|나의）

對於一成不變的生活感到厭煩了嗎？由韓劇女神金智媛領銜主演的《我的出走日記》是一部治癒系生活劇，劇中想傳達的大道理並沒有用說教的方式表現，而是透過日復一日的平淡生活引起現代人的共鳴，編劇細膩地描寫著小人物的故事，講述著三姊弟想要逃離達到極限的人生，即使沒有任何對策，也想要脫離「此刻」的解放日記。

在快速流動的社會中，我們害怕改變、膽怯失敗，像行屍走肉般的生活中，就像小女兒美貞（金智媛 飾）因為被同事排擠想從職場「出走」，透過不斷理解自己，與自己的心靈對話才能獲得真正的「解放」，這部劇有許多引人深思的部分，網友們紛紛讚道，「會想一直重回味的好劇」、「這種內心劇不但反映現實社會，也給予視聽者更有陪伴的支持」、「步調很慢的一齣戲，但卻特別能觸及人的內心深處，真的值得一看」。

No.3 《浪漫醫生金師傅》

▲《浪漫醫生金師傅》。（圖／翻攝自낭만닥터 김사부）

被稱為醫療劇天花板的《浪漫醫生金師傅》是許多人心中的人生韓劇，故事講述天才醫生金師傅因遭陷害而自請隱退至偏僻的石垣醫院，秉持著救人和濟貧的初心，他在這裡收穫了一批善良的年輕學子，並與這些熱血的醫生們展開了亦師亦友的暖心故事。《浪漫醫生金師傅》在第一季創下24.7%的超高收視率，第二季加入安孝燮、李聖經後更突破紀錄，寫下了27.1%的最高收視率。

該劇的迷人之處在於能從每一件醫療個案中不斷反思，學子們在一次次的誤判中學習，在分秒必爭的醫院裡，沒有時間後悔，那些心痛又自責的瞬間都化為成長的動力與養分，其中一句台詞，「當醫生最痛苦的時候，就是為病人做抉擇的時候。」訴說著這群醫生替每一位患者抓住最後一根救命稻草，讓我們看見了人性中的溫暖。

而年輕醫生與金師傅之間的的師徒情深也是本劇深受喜愛的原因，從每個人都能產生共感的職場倫理，到那些難以被超越的超寫實手術場面，這是一部充滿感動與夢想、在你最低潮的時刻能夠為你注入滿滿溫暖能量的神級作品。

No.2 《我們的藍調時光》

▲《我們的藍調時光》。（圖／翻攝自우리들의 블루스）

由大咖演員李炳憲、韓志旼、車勝元、申敏兒等人聯合主演輕韓劇，《我們的藍調時光》背景設定在濟州島的漁村，講述小人物在日常生活裡掙扎奮鬥的故事；每個故事看似平凡無奇，觀眾卻能透過14個角色極盡細微的刻畫，產生深深的共鳴，每句經典金句都道出了成長的陣痛，像是回故鄉找回自我的都市男女；偷嚐禁果被百般阻撓的高中情侶；患有憂鬱症的母親，通過背景大雜燴的構成，以多段式劇集的方式呈現不同的主題，讓大大小小的角色相互串聯，每個人的成長與轉變放大了各種人際關係、家庭的困境與現實掙扎，沒有什麼狗血的復仇或矯情的情節，每段故事彷彿告訴著觀眾，所有的喜怒哀樂都在生命劃過一條條痕跡，我們必須學會接受與釋然。

該劇的完結平均收視率為14.5％、最高收視更來到17.3%，網友們紛紛給予高評價，「這部是2022年最好看韓劇之一，是一部很有深度的電視劇，每一集都讓人感動也會沈思」、「真的是神劇，裡面有哭有笑也有很多溫暖的情節」、「本來沒很期待，沒想到只看一集就欲罷不能，太貼入人心的生活」。

No.1 《非常律師禹英禑》

▲《非常律師禹英禑》。（圖／Netflix提供）

「我叫禹英禑，正著唸、倒著唸都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑。」當時掀起熱潮的《非常律師禹英禑》可說是近年話題度最高的律政韓劇！不僅創下ENA頻道最高收視紀錄，結局當週更登上Netflix全球收視冠軍，每集成長近百萬的觀看人數，最後以4億小時的總觀看時數，位居當時非英語電視節目第6名，因劇情觸及疾病、LGBTQ、脫北者與勞工等社會議題，也受到媒體、評論家、法律界與醫學界的關注。

該劇講述著擁有天才頭腦但患有自閉症類群的禹英禑，通過解決各種案件成為一名真正的律師，在大型律師事務所中努力生存，與其他律師同事相互競爭到陪伴，成為亦敵亦友的關係。天生有著「泛自閉症障礙」的主角禹英禑，透過其他配角相輔相成的烘托下，幫助世人釐清對於「泛自閉症障礙」刻板印象，也同時讓大眾了解這樣的人物在職場上所面臨的困境與難處，配上禹英禑本身天真又可愛的個性讓她也深受著觀眾的喜愛，「沒有狗血的台詞劇情，讓人看了舒服感動又療癒，編劇，導演，演員都很完美」、「身為法律工作者，這部最讓人驚艷的是裡面的法律概念都很正確，劇組非常用心」、「女主角演技根本神，完全傳神的演出自閉症」、「沒有過多的戲劇效果泫染，反而是細膩真誠的情感，每次看完都覺得很開心與感動」。

▲2024十大人氣治癒系韓劇。（圖／ETtoday娛樂星光雲製表）