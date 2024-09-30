3個月內光速返台！B1A4、溫流11月會粉絲　票價、售票日公開

記者吳睿慈／台北報導

南韓二代團B1A4日前來台參加拼盤演出，經典夯曲一出，掀起大批粉絲回憶殺，相隔不到2個月，他們即將在11月10日來台辦專場，售票訊息也在30日同步公開。另一方面，SHINee溫流同樣7月在高雄舉辦見面會，他返台寵粉，11月2日於台北國際會議中心開唱。

▲CNU、燦多、孔燦將在11月來台辦專場。（圖／網銀國際影視提供）



B1A4成員CNU、燦多、孔燦迎來13週年，海外演出首場辦在台灣，大批粉絲直呼太幸福了！主辦單位30日公開售票資訊，票價分為5600、4600、3600共3種票價，10月9日中午12點預計在ibon網站、7-11 ibon機台啟售。

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▲溫流加碼見面會安可場再度來台。（圖／開麗娛樂提供）



「最溫柔隊長」SHINee溫流日前在高雄舉辦FAN-CON，在台灣粉絲熱烈支持及主辦單位強力邀請下，終於確定追加台北場的演出，將於11月2日來到台北國際會議中心。這次活動主題為「Hola」，西班牙語意思為「你好」，除了是專輯中的新作品外，更代表著溫流透過此次演出向台灣粉絲開心打招呼。

主辦單位30日宣布售票訊息，「2024 ONEW FAN CONCERT 'Hola!' in TAIPEI」票價分為5880、4880、3880、2880元，門票將於10月7日中午12點在KKTIX開賣。