記者陳芊秀／綜合報導

南韓人氣漫畫《女神降臨》要翻拍日版電影！原作2020年曾翻拍韓劇，由車銀優、文佳煐、黃仁燁主演，播出時在亞洲相當轟動，如今翻拍日本電影，女主角是木村拓哉的21歲小女兒木村光希（Koki），另外兩位男主角人選是渡邊圭祐、綱啓永，日網討論瞬間沸騰！

▲《女神降臨》翻拍日版電影，木村光希主演。（圖／翻攝自X）

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《女神降臨》描述外貌不起眼的女高中生「任朱靜」，苦練化妝技巧，轉學後被同學視為女神，人生截然不同，而素顏的秘密絕對不可外洩。女主角身邊有兩個關鍵人物，一個是男友「李修豪」，一位是「韓書竣」，三角戀關係風靡一票粉絲。南韓劇版由文佳煐飾演「朱靜」，車銀優飾演男友「修豪」，黃寅燁飾演「書竣」，故事中爭奪女主角的愛。

▲韓劇版《女神降臨》。（圖／翻攝自韓網）

日版電影由木村光希飾演靠化妝改變外表的「谷川麗奈」，30歲渡邊圭佑飾演神秘學霸「神田俊」，25歲綱啓永飾演立志當歌手的「五十嵐悠」。電影採二部曲上映，《女神降臨 Before》將於2025年3月20日上映，《女神降臨 After》於同年5月1日上映。

▲日版電影《女神降臨》分成兩部曲，於2025上半年3、5月上映。（圖／翻攝自X）

木村光希是國民男神木村拓哉的女兒，15歲時以模特兒出道，2022年接演恐怖片《牛首村》以演員出道。她首度接演愛情喜劇電影，預告中同時曝光素顏痘痘臉，以及化妝後的女神造型，並表示「全力展現了大家通常會想隱藏的素顏」。她也獲得漫畫作家喵嗚（Yaongyi）稱讚「完美到令人無法挑剔的選角」。

▲日版電影《女神降臨》渡邊圭祐演神秘學霸。（圖／翻攝自X）

▲綱啓永飾演立志當歌手的高中生。（圖／翻攝自X）



日網則對《女神降臨》翻拍反應兩極，網友輪番留言「韓版視覺印象太強烈了」、「為何日本要翻拍？那個韓國的就很好了」、「演技沒問題嗎」。同時也有人支持日本演員演出，「Koki很可愛」、「看預告片覺得很帥」、「期待上映」。