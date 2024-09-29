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秦霄賢再遭毀滅式爆料「孕期出軌」　辛雨錫曬墮胎證明：自毀換道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

男星秦霄賢出身自知名相聲社德雲社，人氣頗高的他，近來被女星辛雨錫爆料數度劈腿，女方甚至於29日控他「孕期出軌」，悲憤表示：「我寧可毀了自己，也要你給我一個道歉！」

外送用▲▼秦霄賢再遭毀滅式爆料「孕期出軌」　辛雨錫曬墮胎證明：自毀換道歉。（圖／翻攝自微博／秦霄賢、辛雨錫）

▲秦霄賢被辛雨錫踢爆慣性劈腿。（圖／翻攝自微博／秦霄賢、辛雨錫）

辛雨錫表示，她懷孕時，哭著和秦霄賢商量能不能留下孩子，甚至願意放棄演藝事業專心照顧家庭，但卻遭到男方的堅決反對，「和第三方對完線才知道，我還在為這個孩子心碎的時候，你已經開始和別人聊天了對嗎？告訴我，你是孕期出軌嗎？」

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辛雨錫說，她明白將這些事情公諸於眾，對一位未婚女性來說意味著什麼，「我押上了我的未來，我寧可毀了自己，也要你給我一個道歉，給我一個公道！」辛雨錫也附上產檢和墮胎證明，透露自己是在2019年3月底懷孕。

▲▼秦霄賢再遭毀滅式爆料「孕期出軌」　辛雨錫曬墮胎證明：自毀換道歉。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲▼辛雨錫稱曾懷上秦霄賢的孩子。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲▼秦霄賢再遭毀滅式爆料「孕期出軌」　辛雨錫曬墮胎證明：自毀換道歉。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

此外，辛雨錫目前除了爆出秦霄賢的兩個劈腿對象，還指控對方私下辱罵粉絲「神經病」。而秦霄賢至今都還保持沉默，尚未做出任何回應。

▲▼秦霄賢再遭毀滅式爆料「孕期出軌」　辛雨錫曬墮胎證明：自毀換道歉。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲辛雨錫發文。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

【辛雨錫全文】

我懷孕的時候，哭著和你商量留下這個孩子，甚至願意退圈照顧家庭，可你堅決不同意，你不要他。
和第三方對完線才知道，我還在為這個孩子心碎的時候你已經開始和別人聊天了對嗎？

告訴我，你是孕期出軌嗎？

我知道，發佈這些對一個未婚女人來說，意味著什麼！
我押上了我的未來，我寧可毀了自己，也要你給我一個道歉，給我一個公道！

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