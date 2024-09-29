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黃曉明女友遭疑是「天王嫂訓練營」一員！　課程內容被網扒出

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明在緋聞傳了2年後，終於在日前公開認愛網紅葉珂，這也使得葉珂的一舉一動備受關注。近日，有網友質疑葉珂曾參加過傳聞中的「天王嫂訓練營」，貼出她與另一位網紅曾多次在社群平台上發佈相似的紅色法拉利、名牌包和名錶照片，這不禁讓人聯想到幾年前，幾名天王的妻子也曾陷入類似的爭議，當時都嚴正否認。

▲葉珂被挖出一系列與其他網紅同款的照片。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂自從公開與黃曉明戀情以來，備受外界討論。（圖／翻攝自葉珂微博）

「天王嫂訓練營」的爭議始於網友的揭露，爆料稱該營中的網紅們都有著一套相同的拍照模式，例如使用同款包包在相同地點拍攝，甚至連拍攝玫瑰花瓣浴缸和渡假飯店泳池早餐的照片也幾乎如出一轍。隨著話題再度掀起，有網友爆料該訓練營不僅僅是教導社交技巧，還提供針對性的服務，如果某學員喜歡特定明星，訓練營的人員會提前做足功課，讓學員變成該明星喜歡的類型。

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▲葉珂被挖出一系列與其他網紅同款的照片。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂被挖出一系列與其他網紅同款的照片。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂被懷疑也參加了天王嫂訓練營。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂被懷疑也參加了天王嫂訓練營。（圖／翻攝自微博）

天王嫂訓練營據傳還會為學員製造機會，讓他們在演唱會、探班或明星必經之路上巧遇目標明星，並與對方搭上關係。除了學員的個人努力，訓練營背後還會有專業軍師提供指導，幫助他們更快達成目的。而這些培訓班的等級不同，費用也相應提高，若目標是一線男明星，學員可能需要支付數十萬人民幣的學費。

對於葉珂疑似也是天王嫂訓練營學員的討論，網友紛紛嘲諷「優秀畢業生，培訓班上岸率蠻高」、「我們當笑話看，結果人家真有受眾群體」、「這天王嫂培訓班挺厲害」、「成功上岸了家人們」。

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