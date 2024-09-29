ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓網熱門／四代團6大神曲！一字排開全女團　「單看歌名就哼得出來」

記者張筱涵／綜合報導

K-POP偶像圈有一個特殊文化就是會將各時期的偶像團體，分成不同代來看待，最新一代就是第四代。南韓網友28日整理了第四代團體6大神曲，掀起熱烈討論。

【被選為4代偶像團體6大神曲】

1. aespa〈Next Level〉

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. aespa〈Supernova〉

3. IVE〈LOVE DIVE〉

4. IVE〈I AM〉

5. NewJeans〈Hype Boy〉

6. NewJeans〈Ditto〉

Q. 6大神曲是什麼？

A. 10樓回應：昨天有一篇說是3大神曲的文章，但留言區吵說不是〈Next Level〉是〈Supernova〉，不是〈Hype Boy〉而是〈Ditto〉，不是〈LOVE DIVE〉而是〈I AM〉，所以才變成6大神曲吧

｜討論區留言｜

1. 哇，不用刻意找來聽，光看歌名，腦海就能自動響起旋律

2. 〈Attention〉也加進去吧！

3. 這六首歌都是可以進到年榜前二的歌曲啊

4. 〈After Like〉比較有名吧？

5. 我是完全不追偶像的人，但這邊的歌曲全都聽過

6. 〈TOMBOY〉和〈Queencard〉

7. 全都認可！我都可以從頭唱到尾

8. 這樣的話明天就會看到9大神曲嗎？哈哈哈哈哈

9. 好好笑哈哈哈，而且每個女團的風格都很鮮明欸

10. 從文章標題就能感受到厭世感

11. 有夠好笑，說是6大神曲大家就認同了哈哈哈哈哈哈

12. 可是我真的沒有想找麻煩，〈Attention〉進不了這名單內嗎

13. 好好笑，不過這6首歌真的都是我在發行當下到現在都很喜歡的歌曲，謝謝原PO發文

14. 說〈TOMBOY〉的，她們不是第四代偶像吧

15. 原PO辛苦了

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

推薦閱讀

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

何妤玟突公開婚紗照「西裝男捧臉」超閃！　本人親揭對方身份

何妤玟突公開婚紗照「西裝男捧臉」超閃！　本人親揭對方身份

葉珂閨蜜被問「為何分手馮紹峰」　脫口爆他：可能也要二婚了

葉珂閨蜜被問「為何分手馮紹峰」　脫口爆他：可能也要二婚了

木村拓哉挑戰GU一週穿搭！「平價穿出高級感」網狂讚…身材尺碼外洩

木村拓哉挑戰GU一週穿搭！「平價穿出高級感」網狂讚…身材尺碼外洩

68歲澎恰恰還債拍陸劇！　汗水浸濕戲服…脫掉「背後一片紅通通」

68歲澎恰恰還債拍陸劇！　汗水浸濕戲服…脫掉「背後一片紅通通」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

何妤玟突公開婚紗照「西裝男捧臉」超閃！　本人親揭對方身份

葉珂閨蜜被問「為何分手馮紹峰」　脫口爆他：可能也要二婚了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

K-POP

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓網熱門／四代團6大神曲！一字排開全女團　「單看歌名就哼得出來」
  2. 篠崎泫鬆口「當她男友必備2條件」！偏愛臉上長1東西：非常有好感
  3. 吳慷仁拍陸劇現場被直擊！《富都青年》大陸票房慘…網揭上映1關鍵
  4. 曾遭詐騙還被跳票！邱志宇認「獲金馬提名」爆哭2小時
  5. 蔡旻佑馬來西亞開唱「險遭扒光衣服」　情歌王子驚喜現身合唱
  6. 人氣韓團「16歲最夯成員」突退團　韓網發毛：他該不會被施暴？
  7. 尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu
  8. 熊霓辣跳鋼管「當場撕裙」僅剩小褲褲！　苦練兩個月全身瘀青：習慣了
  9. 揮別《她和她的她》！金鐘新人林奕嵐拍喜劇淚崩：我跟她其實很相似
  10. 《媽朋兒》丁海寅、庭沼珉床戲遭吐槽　韓網毒舌：以為90年代鄉土劇

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366