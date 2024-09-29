韓網熱門／四代團6大神曲！一字排開全女團　「單看歌名就哼得出來」

記者張筱涵／綜合報導
K-POP偶像圈有一個特殊文化就是會將各時期的偶像團體，分成不同代來看待，最新一代就是第四代。南韓網友28日整理了第四代團體6大神曲，掀起熱烈討論。
1. aespa〈Next Level〉
2. aespa〈Supernova〉
3. IVE〈LOVE DIVE〉
4. IVE〈I AM〉
5. NewJeans〈Hype Boy〉
6. NewJeans〈Ditto〉
Q. 6大神曲是什麼？
A. 10樓回應：昨天有一篇說是3大神曲的文章，但留言區吵說不是〈Next Level〉是〈Supernova〉，不是〈Hype Boy〉而是〈Ditto〉，不是〈LOVE DIVE〉而是〈I AM〉，所以才變成6大神曲吧
｜討論區留言｜
1. 哇，不用刻意找來聽，光看歌名，腦海就能自動響起旋律
2. 〈Attention〉也加進去吧！
3. 這六首歌都是可以進到年榜前二的歌曲啊
4. 〈After Like〉比較有名吧？
5. 我是完全不追偶像的人，但這邊的歌曲全都聽過
6. 〈TOMBOY〉和〈Queencard〉
7. 全都認可！我都可以從頭唱到尾
8. 這樣的話明天就會看到9大神曲嗎？哈哈哈哈哈
9. 好好笑哈哈哈，而且每個女團的風格都很鮮明欸
10. 從文章標題就能感受到厭世感
11. 有夠好笑，說是6大神曲大家就認同了哈哈哈哈哈哈
12. 可是我真的沒有想找麻煩，〈Attention〉進不了這名單內嗎
13. 好好笑，不過這6首歌真的都是我在發行當下到現在都很喜歡的歌曲，謝謝原PO發文
14. 說〈TOMBOY〉的，她們不是第四代偶像吧
15. 原PO辛苦了
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