以為是喉嚨痛！王瑞玲病情惡化「蜂窩性組織炎」急住院…疏忽3件事

記者陳芊秀／綜合報導

56歲媒體人王瑞玲日前喉嚨痛、嘴巴破洞，病症類似流感，隨後左側扁桃腺潰瘍。而她住院3天後病況快速惡化，變成「蜂窩性組織炎」，同時又引發關節腔內積水，長文吐露病情令人心驚。

▲王瑞玲原本嘴破喉嚨痛，突然左臉腫痛（圖右），狀況惡化變成蜂窩性組織炎住院。（圖／翻攝自臉書／王瑞玲）

王瑞玲表示，周三早上醒來，左臉頰從顴骨到下顎感到一陣陣的紅、腫、熱、痛，按壓觸感極硬，嘴唇也變得豐滿「就像安潔莉娜裘莉一樣」，接著裝置6年10個月的左側人工膝關節突然卡住，無法彎曲，連坐下去都成問題。她察覺抗生素壓不下去，當天傍晚直衝醫院急診室，並且在急診室吊點滴等待住院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從急診到住院，王瑞玲接受抽血、照X光、CT斷層掃描，腹部超音波等檢查，最後在耳鼻喉頭頸內視鏡發現，扁桃腺潰瘍的地方已經化膿，CT斷層掃描發現膿包剛好在鼻翼旁的空隙處，已經是「蜂窩性組織炎」。她向醫師表示，自己口腔有裝8顆牙橋，還有人工膝關節，接著左膝被抽出22cc的積水，醫師提醒「細菌會往裝有假體的地方攻擊，因為那裡最脆弱」。

▲王瑞玲細菌感染攻擊左膝人工膝關節，抽水後腳部可以彎曲。（圖／翻攝自臉書／王瑞玲）

而王瑞玲預計要治療2星期，如今一直回想身體為何會急性細菌感染，變成蜂窩性組織炎，「讓我差點提早去見耶穌！」她列出3點結論，第一點是「吃太燙的食物」，沒注意到黏膜被燙傷。第二點是右齒在植牙階段，咀嚼都放在左側的牙橋，為了不讓食物堵塞，牙間刷得太用力，造成這次牙齦出現破口和傷害。第三點是熬夜次數增加，導致免疫力下降。她自責明知有可能遺傳紅斑性狼瘡免疫系統的疾病，還是輕忽熬夜，如今得住院治療打針2星期。

▲王瑞玲需要打針治療2星期。（圖／翻攝自臉書／王瑞玲）