楊繡惠被罵賤「男星認常掛嘴邊」！　緩頰發聲：文字認知不同

記者王靖淳／綜合報導

女星楊繡惠最近在臉書發文透露，自己在某綜藝節目上遭主持人罵賤，貼文曝光後，引發網友聯想她說的人是徐乃麟，雙方一來一往隔空喊話，受到外界關注。為此，藝人嘻小瓜今（27）日也發文談論自己對於在使用「賤」這個字的個人看法，同時也坦言：「其實在我的身邊，我們很常把這個字掛在嘴邊！所以真的每個人對於文字的認知真的不同，以後真的都需要解釋。」

▲嘻小瓜發文談論自己對「ㄐ一ㄢ 、」這個字的看法。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸kuakua）

嘻小瓜指出，在他的日常生活和工作中，這個字常被用來表達敬佩或讚賞，其意涵已經與過去的貶義大相逕庭。例如，在評價某人的舞蹈表演出色時，他可能會用「他跳得好賤」或是「表情有夠賤」來表達對方的表現掌控得非常精彩。然而，這種用法在不同世代間可能會引起誤解。

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▲嘻小瓜發文。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）



嘻小瓜提到，他曾無心用此字形容母親，結果引起母親的不滿，因為在長輩的認知中，「賤」仍帶有侮辱或貶低的含義。這次的經歷讓他意識到，即使在親密的對話中，使用這樣的詞彙也需要謹慎，以免造成不必要的誤會。嘻小瓜分享，他在主持舞蹈比賽時的經驗，提到他如何在誤用此字後及時解釋其正面的意圖，以避免觀眾誤解，「所以真的每個人對於文字的認知真的不同，以後真的都需要解釋。」

▲徐乃麟遭指控罵楊繡惠賤。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）