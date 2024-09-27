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胡瓜攜11嫩妹極樂東區...照片曝光　豪吃高級便當還問：要脫嗎？

記者蔡琛儀／台北報導

AKB48 Team TP日前推出新單曲〈24/7 Shining〉獲得好成績，她們日前還獲邀登上綜藝天王胡瓜的YouTube節目《下面一位》，甜美又乖巧的11位女孩，把胡瓜逗得好開心，還直接說這是節目開播以來福利最好的一集，「因爲其他集不是上山下海、就是服務老人小孩。」還自嘲：「好像1個阿公，帶11個孫女出遊。」

▲▼AKB48 Team TP、胡瓜。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP和胡瓜互動逗趣。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP由8單C位曉晴，率領共11位女孩前進瓜哥《下面一位》節目同樂，她們帶胡瓜體驗東區複合式KTV，在豪華包廂的球池裡歡迎胡瓜，他開心打趣問：「要脫嗎？」還作勢要脫上衣，女孩們聽聞趕緊阻止，笑說：「是脫鞋子啦！」大夥隨後邊泡腳邊唱KTV，唱得不亦樂乎。

而胡瓜也主動表示要招待貴客吃飯，她們則說：「只要吃便當就好！」結果被帶去吃一個要價880元的高級便當，裡頭菜色清一色是由日本空運來台的食材，有海膽、鮪魚、和牛等，胡瓜把好料全給女孩們享用，自己叫了一杯白開水喝，讓她們都感動不已。最後胡瓜笑說為了把飯錢賺回來，要「直接把女孩們推出去賣」，實則安排AKB48 Team TP在信義區最熱鬧的徒步區街頭唱跳〈24/7 Shining〉打歌，連胡瓜本人也親自下海，站C位俏皮跟女孩一起比手勢跳舞，當女孩們聽聞胡瓜原本是舞群出身，都大呼：「太厲害了」、「難怪這麼靈活。」

▲▼AKB48 Team TP、胡瓜。（圖／好言娛樂提供）

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▲AKB48 Team TP新歌〈24/7 Shining〉開出好成績。（圖／好言娛樂提供）

此外，AKB48 Team TP的〈24/7 Shining〉發售紀念握手會，將會於 10月26、27日在松山文創園區4號倉庫盛大舉行，只要購買單曲就可免費登記參加，詳情洽拓元。

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