宋米秦砸百萬出單曲　結婚9年還是超美...第二胎進度曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

宋米秦推出全新單曲〈燈火〉，今（27日）出席記者會，外型依然保養得宜。她2015年結婚後幾乎回歸家庭，演藝工作量減少，原本有成立童裝代理品牌，但已在去年結業，這次久違推出個人單曲，總計已砸下百萬元，是否有找老公金援？她笑說不敢，因為怕一直被問什麼時候回本。

▲宋米秦推出單曲〈燈火〉 。（圖／記者黃克翔攝）

她坦言老公相當理性，自曝當媽後有一陣子覺得失去自我，感到很孤單，加上疫情期間哪裡都不能去，讓她更加憂慮，老公聽完她的擔憂會試著分析，但宋米秦只想要情感上的支持，讓她笑說：「可能男女生思考的事真的不一樣。」

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宋米秦2017年迎接女兒Ellie誕生，問到是否會想再拼第二胎？宋米秦說目前順其自然，但因為女兒之前有過敏和一些身體不適，照顧起來比較麻煩，因此有點累到；但女兒確實有說過想要弟弟妹妹，「可是她的個性是希望關心都在她身上，所以我有點困惑她是真的要嗎？」至於老公原本就想要女兒，因此對第二胎的意願沒有特別強烈。

▲ 宋米秦 。（圖／記者黃克翔攝）

〈燈火〉由人氣音樂製作人盧鈞右Neon Lu、阿將John，以及榮獲多次金曲獎錄音師蔡周翰共同打造，刻劃出宋米秦遠從南韓來台闖蕩近14年來的心路歷程。宋米秦回想自己初來台灣時，內心有許多恐惶與不安，希望透過這首歌，讓每個人能在寂寞、惆悵的情緒及挑戰中，找到自己，並且更勇敢去面對未知的未來。