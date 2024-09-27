謝欣穎難得放閃王柏傑！泰國解放泳衣「半邊外露」超兇身材全看光

記者潘慧中／綜合報導

謝欣穎2021年4月認愛王柏傑以來，小倆口的一舉一動都備受關注，儘管曾數次爆出分手傳言，雙方也不介意外界議論，感情至今仍十分穩定。她27日便難得在社群網站上傳一系列和男友於泰國遊玩的放閃照，立刻吸引2萬人按讚。

▲王柏傑與謝欣穎難得放閃。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



照片中，可以看到謝欣穎隨興紮起頭髮，身穿寬鬆澎袖上衣，下半身露出了纖細的腿部線條；王柏傑則是反戴帽子，穿著上衣和五分褲，看著陽台外的風景。

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▲▼謝欣穎最近和王柏傑去泰國玩。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



不只這樣，謝欣穎也在泰國解放了火辣泳裝，黑色款式相當映襯她的膚色，正面中間挖空的剪裁，剛好辣露渾圓半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

▲▼謝欣穎解放泳衣。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



事實上，王柏傑與大他4歲的謝欣穎是因合作《華燈初上》結緣的，當時雖然都和對方拍對手戲，但過程中基本上沒有聊天，是殺青後才開始聯繫，陷入熱戀也不想刻意隱藏，「我們兩個心態是我們是演員，不是偶像，生活也是表演一部分，我們沒有刻意要躲，過我們的生活，被拍到就拍到。」

▲王柏傑與謝欣穎低調且穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



至於對謝欣穎的心動瞬間，王柏傑曾在受訪時透露：「我們兩個真的很活在自己世界的人，我們兩個太像了，想法、對工作態度或是人生啊。你也知道，她也是怪怪的，我有時也怪怪的。」