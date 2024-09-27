當房仲超疲累　林道遠每晚打鼾404次　「呼吸中止症」恐中風

記者葉文正／台北報導

藝人林道遠自歌唱比賽《超級星光大道》出道，近期轉戰房仲業挑戰事業第二春，他曾為了健康在4個月內成功減重20公斤，但卻仍有隱藏的中風危機！近日林道遠登上年代新聞《聚焦2.0》分享自身的「呼吸中止症」狀況，不僅每晚打呼高達404次，連淺眠的老婆都不堪其擾，醫師表示此症狀恐是身體慢性缺氧的警告，若不多加注意會有中風、猝死的風險。

▲林道遠表示並未放棄演藝事業，斜槓當房仲讓他體驗到不同的人生。（圖／年代提供）



林道遠曾在《超級星光大道》展露頭角，陸續接演《新兵日記》等戲劇，但因演藝圈收入較不穩定改在林口當起房仲，身高184公分的他曾胖到130公斤，身體陸續出現許多毛病，才決心要為了家人而減重，成功在4個月內減下20公斤，雖然身體各項指標已趨近正常，但目前仍有「呼吸中止症」的問題。林道遠表示，平常很容易感到疲倦，睡很久都睡不飽，且開車沒辦法超過兩小時，長程一定要下交流道睡覺才能繼續上路，經睡眠檢測後才發現每晚的打鼾次數竟高達404次、每小時呼吸中止11次，已達輕微的「呼吸中止症」標準。



▲林道遠有呼吸中止的問題。（圖／年代提供）

林道遠進一步表示，睡眠問題也連帶影響到家人，老婆靜香常常會在半夜看到他突然驚醒坐起，宛如快窒息般的大口呼吸、喘氣，也常因為打呼聲太大讓老婆整晚睡不好，相當困擾。臺北醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師張廷碩表示，中年肥胖男性是「睡眠呼吸中止症」的高風險群，正常人的呼吸中止次數應在每小時5次以內，到達5-15次是輕度、15-30次是中度，不可輕忽，若嚴重者須進一步治療。