吳宗憲「最美小女兒」解放細肩帶為他慶生！嗨捧麻將蛋糕 胸前透視全被拍

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲育有三女一子，他曾直言小女兒的顏值是三個女兒當中的第一名，父女互動始終是粉絲的關注焦點。26日迎來62歲生日的他，收到了小女兒送的麻將蛋糕，看起來非常開心。

▲Olivia穿超辣為吳宗憲慶生。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



照片中，可以看到Olivia為吳宗憲訂製了一個精緻的金色生日蛋糕，正面放上「LOCAL KING」的字樣，旁邊還裝飾著數個麻將，洋溢出喜氣洋洋的氛圍。

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▲吳宗憲和Olivia父女情深。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



吳宗憲燦笑捧著這個華麗的生日蛋糕入鏡，Olivia則是身穿白色細肩帶低胸背心和同色系上衣，相當映襯白皙肌膚之外，還透視出胸前春光，下半身搭配牛仔褲，率性又不失性感。

▲▼吳宗憲喜收Olivia送的麻將蛋糕。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



有趣的是，Olivia還附上吳宗憲當年為《花木蘭》木須龍配音的片段。對此，她透露那是自己最喜歡的迪士尼角色，小時候甚至扮過花木蘭，「happy birthday baba」，顯見父女情深。

▲▼Olivia小時候扮過花木蘭。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）

