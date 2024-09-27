ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Tiny性感老師開課 自爆閱鳥無數　慶祝叫濕節

記者葉文正／台北報導

號稱專屬「老司機抖音」的成人娛樂交友平台「NightCo」七月底才火辣上線，就已經吸引了超過2萬名粉絲註冊，知名主播Tiny（胎尼）教師節前夕號召平台內性感火辣的NightCo女孩一起舉辦了一場性感魅惑教師節派對，Tiny興奮宣布NightCo直播功能正式上線，Tiny說：「我一直對「性學」非常感興趣，甚至為此還去樹德科技大學上了性學研究所課程，未來將不定期開課，跟粉絲來場性學直播教學。」

▲Tiny宣布nightco新增直播功能。（圖／nightco提供）

▲Tiny宣布nightco新增直播功能。（圖／nightco提供）

Tiny分享自己從小對性愛就特別感興趣，25歲創業開了一家SM工作室，原以為跟一般人比，自己的性知識已經相當豐富且見多識廣，沒想到上了性學研究所課程後發現，人外有人、天外有天，Tiny回憶課程中印象最深的就是老師分享特殊性癖好，有人竟是汽車控，Tiny說:「千萬別以為是車震，而是人類喜歡和汽車做害羞的事，當老師在課堂上播放影片時，我真的驚訝地說不出話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Tiny宣布nightco新增直播功能。（圖／nightco提供）

▲Tiny自認閱鳥無數。（圖／nightco提供）

對於老司機而言，教師也是許多人的性幻想對象，Tiny透露她除了拍A片、做AV經紀之外，下一個目標就是當老師來推廣「性」，Tiny說: 「大家對於AV演員都有錯誤的觀念，覺得我們好像很髒，因為要跟不不少人發生關係，但其實AV演員的體檢非常嚴格，在台灣每一季都要做一次檢查，如果發現染病就不能上工，相較於普通人或許不知不覺中染到了病，AV演員更是乾淨，我希望能透過性學推廣教學來撇除大家的刻板印象，想要上Tiny老師的課，就要鎖定Nightco。」

Nightco相較於其他成人娛樂平台，除了主打短影音之外，最特別的是有替粉絲客製化影片的服務，Tiny回憶到目前為止都沒有遇到太特別的要求，但印象最深的是竟然有一群粉絲不要求她拍個人私密影片，反倒是紛紛傳”個人私密照”希望獲得她的評價，讓她覺得十分有趣，Tiny笑說:「可能粉絲覺得我身為AV經紀人閱屌無數，這樣評價更加準確。」目前每天上Nightco與粉絲互動已經成為她的日常，計畫將在特殊節日開直播，和粉絲進一步互動。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

推薦閱讀

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了！林襄：原來我沒摀嘴巴

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了！林襄：原來我沒摀嘴巴

KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

楊繡惠曝心聲不用徐乃麟道歉　「我不是什麼咖，承受不起」

楊繡惠曝心聲不用徐乃麟道歉　「我不是什麼咖，承受不起」

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

小楊哥女徒弟遭傳陪睡高層！警方抓獲25歲嫌犯「用AI犯罪」細節曝

小楊哥女徒弟遭傳陪睡高層！警方抓獲25歲嫌犯「用AI犯罪」細節曝

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠遭徐乃麟罵賤「一路哭回家」！　唐從聖力挺幫加油吐心聲

楊繡惠遭徐乃麟罵賤「一路哭回家」！　唐從聖力挺幫加油吐心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了！林襄：原來我沒摀嘴巴

KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

楊繡惠曝心聲不用徐乃麟道歉　「我不是什麼咖，承受不起」

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

小楊哥女徒弟遭傳陪睡高層！警方抓獲25歲嫌犯「用AI犯罪」細節曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

TINY, NightCo

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 網PO「周杰倫大巨蛋演唱會20張公關票」原價出售！杰威爾出面首回應
  2. 當房仲超疲累　林道遠每晚打鼾404次　「呼吸中止症」恐中風
  3. 吳宗憲「最美小女兒」解放細肩帶為他慶生！嗨捧麻將蛋糕 胸前透視全被拍
  4. Tiny性感老師開課 自爆閱鳥無數　慶祝叫濕節
  5. 楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲
  6. 頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了！林襄：原來我沒摀嘴巴
  7. 陳致遠客串《八尺門》演棒球教練！　遭痛斥「不配去金鐘獎」
  8. 小孟老師／9月27日星座運勢　巨蟹平時不敢說的趁今天！
  9. 山本美月拍戲遭燈砸中「頭部受創」送醫！2女星傷勢曝製作方道歉
  10. 小楊哥女徒弟遭傳陪睡高層！警方抓獲25歲嫌犯「用AI犯罪」細節曝

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366