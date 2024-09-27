Tiny性感老師開課 自爆閱鳥無數　慶祝叫濕節

記者葉文正／台北報導

號稱專屬「老司機抖音」的成人娛樂交友平台「NightCo」七月底才火辣上線，就已經吸引了超過2萬名粉絲註冊，知名主播Tiny（胎尼）教師節前夕號召平台內性感火辣的NightCo女孩一起舉辦了一場性感魅惑教師節派對，Tiny興奮宣布NightCo直播功能正式上線，Tiny說：「我一直對「性學」非常感興趣，甚至為此還去樹德科技大學上了性學研究所課程，未來將不定期開課，跟粉絲來場性學直播教學。」

▲Tiny宣布nightco新增直播功能。（圖／nightco提供）

Tiny分享自己從小對性愛就特別感興趣，25歲創業開了一家SM工作室，原以為跟一般人比，自己的性知識已經相當豐富且見多識廣，沒想到上了性學研究所課程後發現，人外有人、天外有天，Tiny回憶課程中印象最深的就是老師分享特殊性癖好，有人竟是汽車控，Tiny說:「千萬別以為是車震，而是人類喜歡和汽車做害羞的事，當老師在課堂上播放影片時，我真的驚訝地說不出話。」

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▲Tiny自認閱鳥無數。（圖／nightco提供）

對於老司機而言，教師也是許多人的性幻想對象，Tiny透露她除了拍A片、做AV經紀之外，下一個目標就是當老師來推廣「性」，Tiny說: 「大家對於AV演員都有錯誤的觀念，覺得我們好像很髒，因為要跟不不少人發生關係，但其實AV演員的體檢非常嚴格，在台灣每一季都要做一次檢查，如果發現染病就不能上工，相較於普通人或許不知不覺中染到了病，AV演員更是乾淨，我希望能透過性學推廣教學來撇除大家的刻板印象，想要上Tiny老師的課，就要鎖定Nightco。」

Nightco相較於其他成人娛樂平台，除了主打短影音之外，最特別的是有替粉絲客製化影片的服務，Tiny回憶到目前為止都沒有遇到太特別的要求，但印象最深的是竟然有一群粉絲不要求她拍個人私密影片，反倒是紛紛傳”個人私密照”希望獲得她的評價，讓她覺得十分有趣，Tiny笑說:「可能粉絲覺得我身為AV經紀人閱屌無數，這樣評價更加準確。」目前每天上Nightco與粉絲互動已經成為她的日常，計畫將在特殊節日開直播，和粉絲進一步互動。