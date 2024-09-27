頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了！林襄：原來我沒摀嘴巴

記者潘慧中／綜合報導

資深狗仔葛斯齊日前在《11點熱吵店》爆料，某大陸頂流男星和私生飯是砲友關係之外，拍戲還跟一線女星傳緋聞、甚至真的在一起。更令網友驚訝的是，當他和林襄分享該男星其中一任女友的名字時，並沒有被完全消音！

▲葛斯齊沒被完全消音，事後掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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影片中，葛斯齊雖然已經用氣音說話，但仍可以清楚聽到3個字，林襄一聽真的嚇了一大跳，倒退走好幾步。確定可以跟主持人們分享時，林襄的聲音雖然被嗶掉，但嘴巴並沒有被P上圖案。

▲林襄跟主持人分享祕密。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



網友透過林襄的唇型對比葛斯齊用氣音吐露的3個字，紛紛開始推測被爆料的頂流男星身分，林襄26日也在Instagram限時動態坦言：「原來我在講秘密的時候都沒摀住嘴巴……。」

▲林襄事後才發現講秘密沒摀住嘴巴。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



事實上關於該大陸頂流男星身分的線索，葛斯齊透露對方的年紀是30初頭，微博有超過千萬粉絲，名字正著唸倒著唸都可以，而且只要拍任何偶像劇都會和女主角傳緋聞、最後還真的在一起。

▲葛斯齊揭密該男星真實身分的線索。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

