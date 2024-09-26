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秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸27歲男星秦霄賢是德雲社相聲演員出身，目前跨足影視圈，參加過許多人氣綜藝和電視劇，2021年更以電影《揚名立萬》入圍百花獎最佳新人。然而，他26日被女星辛雨錫踢爆劈腿成性，還欺騙粉絲多年，掀起網友熱烈關注。

外送用▲▼秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的。（圖／翻攝自微博／秦霄賢、辛雨錫）

▲秦霄賢曾與辛雨錫傳出緋聞，不過當時他選擇否認。（圖／翻攝自微博／秦霄賢、辛雨錫）

辛雨錫表示，她和秦霄賢從2018年3月14日開始交往並同居，期間的生活瑣事以及工作規劃都是她一手打理，包括幫男方穿搭、修圖、寫社群PO文，甚至幫忙簽名給粉絲，然而，她並未因此獲得男方的尊重和忠誠。

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▲▼秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的。（圖／翻攝自微博）

▲辛雨錫曬出自己幫秦霄賢想文案、簽名的證據。（圖／翻攝自微博）

辛雨錫還原時間線指出，自己在淄博拍戲期間，發現一名微博女網友公開了與秦霄賢在她家過夜的照片，且男方開著她的車帶該女子出門。儘管如此，辛雨錫為了保護男方的事業，選擇了忍讓，「事後男方跟我說，他和女方已經不再聯繫。」

▲▼秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲辛雨錫控秦霄賢從2019年就開始劈腿。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

同年，因為秦霄賢急需資金，辛雨錫與朋友出資幫助秦霄賢經營衣服品牌，期間的繁瑣事務也都由辛雨錫和其友人處理。然而，當辛雨錫遭到網友辱罵的時候，男方選擇了隱身，「而我們為保護男方人設，只能忍氣吞聲，這次事件以我朋友被男方粉絲網暴至註銷抖音帳號，退網而結束，中間男方粉絲不斷提起以此攻擊我和朋友。這位朋友就是後來借房子給男方上綜藝的，我最好的閨蜜。」

▲▼秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲辛雨錫幫秦霄賢出資經營潮牌店。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

辛雨錫進一步揭露，2019年10月，秦霄賢在哈爾濱演出期間，與粉絲私下見面並發生關係。該女粉絲提供的證據顯示，她與秦霄賢的關係持續到了2020年5月底，而在此期間，辛雨錫與男方仍然在戀愛。

到了2020年1月，辛雨錫與秦霄賢在停車場被拍到的照片登上了熱搜，但男方在隔天的演出中否認了他們的戀愛關係，「欺騙粉絲，謊稱我們只是朋友。一時間我的所有社交平台被攻陷，一輪又一輪的網路暴力一直持續到了今天。」同年5月，男方因在節目中不慎露出備忘錄畫面，於是和辛雨錫商量，試圖再次否認戀情，「期間男方開我的車深夜載女子出遊被拍，微博熱搜均有紀錄。」

▲▼秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲辛雨錫爆料秦霄賢與粉絲發生關係。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

辛雨錫表示，她已經與經紀公司解約，並於9月初出版了自己的小說，還拍攝了一支宣傳短片。然而，該短片被不少粉絲指是在影射秦霄賢，「一再聲明『內容純屬虛構，如有雷同純屬巧合』，可短視頻（影音）平台再次被攻擊，有規模的舉報、抹黑、造謠，甚至出現造黃謠的情況。」對此，辛雨錫表示悲哀，因為大部分發表淫穢言詞的粉絲都還未滿18歲，「考慮到孩子們的前程，不能留有案底，我方工作室只對部分使用者進行口頭警告，可網暴越演越烈。」

辛雨錫強調，有關她的微博熱搜並非刻意操作的結果，並表示願意為此承擔法律責任。她對於占用公共資源表示歉意，但也強調，這些年來，她和家人朋友都被男方的粉絲攻擊和污蔑，甚至有極端者使用非法手段曝光她的身份證號和家庭住址等，進行威脅和恐嚇。

▲▼秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲辛雨錫指出秦霄賢兩度否認戀情，但其實兩人一直在交往。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

辛雨錫表示，她在這段感情中坦坦蕩蕩，付出了她能付出的全部，她問心無愧，也相信公道自在人心。她表示願意為聊天紀錄的真實性負法律責任，必要時可以走法律程序取證，「2024年，已經是我被辱駡誣陷的第六個年頭，我想我該為自己發聲，救自己於泥潭深淵，將這段不堪的過去暴曬在陽光之下，才能清清白白的走好往後人生的路。」而秦霄賢方對此則暫未回應。

▲▼秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲辛雨錫曬出自己和秦霄賢到2020年還在交往的證據。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲▼秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

▲辛雨錫全文。（圖／翻攝自微博／辛雨錫）

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