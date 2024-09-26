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八點檔男星「聯考英文只考16分」　新戲演海歸男…一開口剉咧蛋！

記者黃庠棻／台北報導

男星潘逸安這次在民視8點檔《愛的榮耀》飾演海歸角色張明坤，劇中找回當年走失的外娚女，認親儀式也讓觀眾相當期待，電視收視率更創下近期新高，平均收視3.25，最高一分鐘3.78，大開紅盤。潘逸安坦言進組前他揣揣不安，就擔心會有需要講英文的橋段。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲潘逸安在《愛的榮耀》中飾演海歸男。（圖／民視提供）

誰知潘逸安第一場亮相戲，就需要說出「Quentin Chang」自我介紹，特地向老婆Vivian再三確認發音，深怕上場出糗。他坦承英文能力有待加強，儘管小時候爸媽望子成龍，卯起來讓他補英文，但大學聯考仍只考了16分，被爸媽猛吐槽，他自嘲「英文字母分開看得懂，但合起來就霧颯颯。」

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▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲潘逸安在《愛的榮耀》中飾演海歸男。（圖／民視提供）

潘逸安女兒米估快要5歲，幼稚園每周讓她帶本親子共讀的繪本回家，有時帶回英文版，他就只能默默退出共讀時光，讓老婆全權負責，他解釋「其實基本的英文，我還是很OK的，但那些繪本有的牽涉科幻，有的講魔法，光是單字就看不懂，而且一本厚過一本，還有一次竟然在講頭腦的思考模式，也太難了啦！」他笑說還好Vivian以前在外商公司上班，英文完全沒問題，就讓老婆負責就好。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲潘逸安在《愛的榮耀》中飾演海歸男。（圖／民視提供）

此外，潘逸安回憶之前一檔戲，其中有場橋段需要以英文糾正別人英文，前一天他請老婆Vivian惡補，自己又反覆練習，不料正式演出還是凸槌，更糗的是他自己還以為說得很正確。他透露事後有些挫折，說也奇怪，沒多久經紀人就幫他接到線上英文課程的業配。

▲《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

▲潘逸安在《愛的榮耀》中飾演海歸男。（圖／民視提供）

對此，潘逸安苦笑「那次拍攝需要上滿1小時，一方面緊張，一方面也不熟悉，那一小時真的度日如年。」但也因為這次經驗，跨出用英文對話的第一步，助他日後不再視英文對白為畏途，直呼「就算要再拍英文橋段，也會盡全力去拍，比較不會怕，只是就怕會拍很久。」

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