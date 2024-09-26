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2NE1朴春暴瘦回巔峰！演唱會回歸前近況曝光　網驚：沒吃飯嗎？

文／妞新聞

「What's up! we are 2NE1！」 Black Jack們 （粉絲名）終於等到啦！2009年出道的韓國二代女團代表2NE1，在全世界都擁有超高人氣，卻在成軍7年之際宣布解散，成為KPOP史上的一大遺憾，沒想到在今年出現轉機，YG娛樂不但宣布今年即將回歸的好消息，更公布將在明年舉行「出道15週年紀念演唱會」，其中還包括台灣場次。

睽違8年傳奇合體

韓國演唱會「一票難求」

 
 
 
 
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2NE1睽違8年的全體回歸果然引起激烈迴響，出道15週年紀念演唱會「WELCOME BACK」10月5日、10月6日首爾首場，在8月開賣時就湧入超過40萬名粉絲搶票、一度造成系統癱瘓，連成員本人都搶不到，粉絲崩潰狂罵：「有錢也買不到！」現在更已公開日本、新加坡、香港、台灣等場次，看來明年2月8日的台北場是場硬戰啊！

為了回歸卯起來瘦？

朴春消風一圈「近況曝光」


▲2NE1 朴春。（圖／IG@idolissue，下同）

2NE1成員中，身為易胖體質代表的「朴春（Bom）」，出道以來身形有如吹氣球一般忽胖忽瘦，曾經多次減肥成功卻又復胖收場，近日前往越南進行公演的她，就被捕捉到身形暴瘦一大圈，肉肉臉秒消失，疑似為了回歸進行嚴格的身材管理。

▲朴春瘦回小V臉。（圖／X@zero_to_zero__）

可以看到不論在公開記者會上、機場或是公演上，朴春頂著一頭女神大波浪捲出場，前陣子還是圓潤包子臉的她，已經直接瘦回「小V臉」，肩線、腰線都回來了！

▲朴春體態接近巔峰時期。（圖／X@daraxxiv）

同時大方展現一雙零贅肉的纖細美腿，體態已經接近多年前團體活動時的「巔峰時期」，瘦身成功的模樣引起大批網友熱議，紛紛表示：「是沒吃飯嗎？」、「要瘦成這樣要多超多努力的吧？」、「不管怎樣健康還是最重要。」、「期待回歸了～」。

【延伸閱讀】

活久見！2NE1全員合體「巡迴演唱會日期公開」！YG三大女團撞場網：DARA劇透

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Niusnews妞新聞, 2NE1, 朴春

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