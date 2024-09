2NE1朴春暴瘦回巔峰！演唱會回歸前近況曝光　網驚：沒吃飯嗎？

文/妞新聞

「What's up! we are 2NE1!」 Black Jack們 (粉絲名)終於等到啦!2009年出道的韓國二代女團代表2NE1,在全世界都擁有超高人氣,卻在成軍7年之際宣布解散,成為KPOP史上的一大遺憾,沒想到在今年出現轉機,YG娛樂不但宣布今年即將回歸的好消息,更公布將在明年舉行「出道15週年紀念演唱會」,其中還包括台灣場次。

睽違8年傳奇合體

韓國演唱會「一票難求」

2NE1睽違8年的全體回歸果然引起激烈迴響,出道15週年紀念演唱會「WELCOME BACK」10月5日、10月6日首爾首場,在8月開賣時就湧入超過40萬名粉絲搶票、一度造成系統癱瘓,連成員本人都搶不到,粉絲崩潰狂罵:「有錢也買不到!」現在更已公開日本、新加坡、香港、台灣等場次,看來明年2月8日的台北場是場硬戰啊!

為了回歸卯起來瘦?

朴春消風一圈「近況曝光」

▲2NE1 朴春。(圖/IG@idolissue,下同)



2NE1成員中,身為易胖體質代表的「朴春(Bom)」,出道以來身形有如吹氣球一般忽胖忽瘦,曾經多次減肥成功卻又復胖收場,近日前往越南進行公演的她,就被捕捉到身形暴瘦一大圈,肉肉臉秒消失,疑似為了回歸進行嚴格的身材管理。

▲朴春瘦回小V臉。(圖/X@zero_to_zero__)

可以看到不論在公開記者會上、機場或是公演上,朴春頂著一頭女神大波浪捲出場,前陣子還是圓潤包子臉的她,已經直接瘦回「小V臉」,肩線、腰線都回來了!

▲朴春體態接近巔峰時期。(圖/X@daraxxiv)

同時大方展現一雙零贅肉的纖細美腿,體態已經接近多年前團體活動時的「巔峰時期」,瘦身成功的模樣引起大批網友熱議,紛紛表示:「是沒吃飯嗎?」、「要瘦成這樣要多超多努力的吧?」、「不管怎樣健康還是最重要。」、「期待回歸了~」。

