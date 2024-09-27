《角頭 — 大橋頭》年度現象級國片　原班人馬回歸以血淚刻劃人情義理

文／女子學

2024年台灣黑幫電影《角頭 — 大橋頭》，由《角頭 — 浪流連》姜瑞智與姚宏易執導，集結系列作原班人馬，包括蔡振南、王識賢、王陽明、鄭人碩、孫鵬、高捷、張再興等人，並新增張懷秋、施名帥作為本片主要角色。本片故事時間設定於《角頭 — 浪流連》之前，為全系列最早發生的故事，講述阿慶、宗保、潘帥成為「北館五虎將」前發生的故事。

《角頭 — 大橋頭》作為全系列第四部作品，完整保留了台灣地方勢力有關人情義理的俠義故事，截至今日已蟬聯四周票房冠軍，票房累積更是突破2.8億，奪下今年國片票房冠軍應是八九不離十。因系列作品亮眼的票房表現，《角頭》影集的推出也是令影迷期待不已，作為現今國產黑幫電影的翹楚，必然有其進戲院觀影的理由。

▲《角頭 — 大橋頭》票房亮眼。（圖／FB@gataomovie，下同）

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暌違多年！王陽明回歸《角頭》系列，張懷秋挑戰演出瘋狂幫派二把手

《角頭 — 大橋頭》中，有著繁複的派系及人物關係，不過就算是未曾看過前作的觀眾，從其直白的故事也能享受其中的明爭暗鬥。本片故事設定在大橋頭老大「KO桑」過世之前，其兒子麥可（王陽明飾）透過販毒成功創造屬於自己的勢力，但野心勃勃的麥可從不滿足於現況，一心渴望打破各角頭間的相安無事，透過拿下「頂莊」、「北城」、「北館」，壯大勢力以此證明自己的實力。

作為初代原班人馬，王陽明在《角頭 — 大橋頭》回歸演出，並要試著詮釋出有別於《角頭》的風格，更為衝動、無腦且好大喜功，好以符合年輕麥可的性格。另外，由張懷秋飾演的蠍子哥，更是顛覆劇迷心目中對懷秋的想像，演出善戰且忠心的麥可二把手，情緒反覆無常又帶幾分瘋狂，與《角頭2：王者再起》中的壞壞同為令觀眾又愛又恨的反派人物。

王識賢再度化身北館阿仁，獻唱插曲唱出社會人的悲歌

起因北城老大哈達的一句玩笑話，麥可為捍衛母親及家族名譽，集結大橋頭人馬包圍勇桑及哈達座車，進而引爆各地方勢力的衝突。出獄不久的阿猛（施名帥飾）為了籌措資金支援家人買房，率其摯友阿慶、宗保前往麥可的夜店，向其銷售高純度的海洛因，只是在談成生意之前，三人須先完成洗劫北城賭場的任務。地下的權力鬥爭在台北掀起腥風血雨，「義氣」二字之前，又要賭上多少人的自由與性命？

施名帥首次踏入「角頭宇宙」，便連拍諸多極度不適的場景，尤其在泥坑險遭活埋的橋段，更是使演員調侃差點崩潰辭演；同時施名帥出演的懸疑劇集《聽海湧》中，遭橫吊木桿多時的折磨演出，真可謂近年最敬業的演員。系列人氣最高的北館阿仁（王識賢飾），在本片除了有活躍演出，更獻唱插曲《無夢無望》，歌詞提及踏入江湖的不甘願，生來便沒有價值的人，早已注定的結局又該怎麼改？

《角頭 — 大橋頭》戲裡戲外皆掀起熱烈迴響，進而衍生的影響亦數次登上新聞版面，作為年度現象級國片，影迷務必把握影城上映期間，進場支持這部集結老中青演員的台式黑幫電影。

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