Melody開心宣布重大喜訊　走出離婚後陰影

記者葉文正／台北報導

Melody恢復單身後公開重大喜訊，接下台灣首家國際影音媒體TaiwanPlus雙語訪談節目《In Her Shoes》，介紹26位不同領域且在國際上發光發熱的女性菁英。

▲Melody終於可以善用她的外語能力。（圖／TaiwanPlus、好看娛樂）

她開心直說終於有機會展現語言能力，尤其節目內容對她而言意義十分重大。《In Her Shoes》由好看娛樂製作，聚焦台灣女性在各自專業領域中的卓越表現。由Melody主持，節目將帶領觀眾進入這些傑出女性的生命故事，透過深度訪談和真實故事的分享，揭示她們如何憑藉堅定與毅力打破性別刻板印象。

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▲Melody宣布喜訊。（圖／TaiwanPlus、好看娛樂）

Melody表示，當初在思考節目名稱時，想到女性在職場中要走過一段路是不容易的，透過《In Her Shoes》代表觀眾有機會「穿上她們的鞋子」，感受每位來賓在職業生涯和個人生活中所經歷的挑戰和成功。在TaiwanPlus播出，更讓台灣女性的專業能夠被國際看見。

▲Melody（左）聚焦不同領域的女性菁英成功故事右為鄒開蓮（圖／TaiwanPlus、好看娛樂）

Melody也親自加入邀約來賓的行列，《In Her Shoes》第一集介紹的賴梵耘，就是和她有多年交情。Melody透露，賴梵耘在藝術家庭中薰陶長大，有獨特的成長過程，且勇於挑戰未知的領域。她和丈夫拍攝的電影《不丹是教室》入圍奧斯卡最佳國際電影獎項，雖然賴梵耘有著父親賴聲川的劇場背景，但跨足電影如同隔山，她卻能拍出感動人心的畫面，背後心路歷程值得學習。

另一位來賓DJ RAY RAY同樣也是藝術家，她是台灣第一位挺進世界DJ總決賽的女參賽者，成功簽進亞洲最大DJ經紀公司。DJ RAY RAY在追尋夢想的過程中展現了「相信自己」的力量，讓Melody想起過去爸爸也曾勉勵她相信自己，「這正是女生最難做到的，因為我們與生俱來的不安全感，所以很容易動搖，我們訪問的女性也是如此，但終究還是靠自己的努力獲得如今的成就」。

近年全球女力崛起，台灣女性在高科技、體育等產業巾幗不讓鬚眉，Melody認為女性其實很樂意分享她們生活中的智慧，進而造福更多人，「告訴大家不要放棄，因為沒有人做什麼是容易的，大家都不容易」。

Melody相信《In Her Shoes》每位受訪者的故事絕對可以引發觀眾共鳴，包括曾任Yahoo！奇摩總經理的鄒開蓮，公開她如何毛遂自薦進而領導整個亞太區的心路歷程；以及籃球國手錢薇娟從體壇到演藝圈，依舊持續活躍。這些成長故事從感情、生活到職場，每位女性都走過挫折與挑戰，最終得到啟發並轉換為繼續向前的動力。

TaiwanPlus及好看娛樂也期待各國觀眾能夠藉由不同視角來了解社會現象和文化議題，透過《In Her Shoes》展示台灣女性如何克服性別偏見及挑戰，並在全球範圍內推動性別平等，希望能夠讓世界更深入了解台灣女性的力量與智慧。對於此番在TaiwanPlus支持下完成《In Her Shoes》，好看娛樂認為，「女力」是歷久不衰的議題，許多國家都不斷推出更細膩的政策和倡議，改善女性的生活困境。藉由TaiwanPlus的國際媒體網絡及廣大的觀眾群，相信能觸及許多關注職場女性境遇的閱聽人，將台灣社會的傳統與現代性分享給國際社會，同時也期待能得到來自全世界的回饋。

《In Her Shoes》9月28日起每週六21:00在TaiwanPlus播出，每集47分鐘介紹2位主角的故事。TaiwanPlus在無線數位7台、中華電信MOD 508台、台灣大寬頻 309台、凱擘大寬頻 309台、台數科寬頻163台、中嘉大寬頻164台皆可收看，或請洽各區域有線電視系統業者。