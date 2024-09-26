YTR安森嚴重車禍後「首次露面」！　頭頂脖子皆紗布

記者張筱涵／綜合報導

網紅「默森夫妻」的安森於本月6日深夜發生嚴重車禍，頭部受創嚴重後被緊急送醫，妻子默默在20日的直播中曾透露丈夫已經醒來，大部分腦出血已經吸收。他們今（26日）更新的Instagram限時動態讓人相當驚喜，因為是安森車禍後首次露面，可見脖子上還插著點滴管。

▲安森。（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）



默森夫妻的Instagram帳號今天更新了一則限時動態，是安森頭頂和脖子處都貼有紗布，戴著眼鏡對著鏡頭自拍的短片，下巴處還插著點滴管，臉色看起來很不錯。

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事實上，安森6日深夜騎乘電動自行車騎在斑馬線時，遭左轉車輛撞擊，當場失去意識且頭部受到重創，送醫後被發現有多處腦出血。其妻子默默13日透過直播說明，安森已經逐漸恢復意識，能對周遭環境作出反應，20日直播也帶來好消息，經醫師努力，安森大部分腦出血已吸收，並已開始減少使用鎮定劑。

此外，肇事者並未直接探望，而是透過保險公司與安森家人聯繫。默默在直播中表示，當前最重要的是安森的康復，而非追究責任。友人們亦表示，他們選擇專注於安森的康復，而不沉浸在負面情緒中，並承諾會透過直播持續讓粉絲了解安森的狀況。

▲默森夫妻常拍有趣影片。（圖／翻攝自Instagram／anson_tv）