梧桐妹遭疑坐摩托車「沒戴安全帽」！　兜風燦笑錄影被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）平時會在社群記錄日常，不吝嗇分享私下生活，今（25）日她秀出一段疑似自己坐摩托車兜風燦笑的影片，不過畫面曝光後卻遭網友發現沒戴安全帽，因此質疑該影片的拍攝所在地，掀起正反兩派討論。

▲梧桐妹會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

透過梧桐妹分享的影片畫面可見到，她穿著一件綠色的運動T恤，上面印有白色的英文字母，整體穿搭相當休閒。她將長髮染成淺棕色，髮尾帶有淺色調，頭髮隨風自然飄逸。梧桐妹疑似坐在一台摩托車上，她的表情自信且帶有甜美的微笑，她的嘴唇微微張開，看起來享受當下，同時也開心寫下「兜風ing」之內容。

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▲▼梧桐妹的影片掀起網友討論。（圖／翻攝自Threads／angelsun619）

影片曝光後，立即掀起討論，雖然有網友稱讚她長得很好看，但也有不少網友提出質疑，指出她沒戴安全帽，「不用戴安全帽嗎？」、「要注意安全，下次一定戴頭盔。」還有另派網友猜測她錄影的背景可能是在中國大陸，或是坐的是腳踏車，因此要大家別大驚小怪，但大多數的網友都留言提醒她小心，紛紛認為她搭車自拍的行為不大妥當，「注意安全」、「這樣很危險」、「會不會掉下去呀？好危險。」

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads／angelsun619）