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梓梓才陷低潮又被爆消失！　本人發聲曝近況：快樂回來了

記者王靖淳／綜合報導

夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓（董梓甯）上個月透過IG限動寫下負面心情，坦言有時努力的一切，都可能因突如其來的人事物而瞬間瓦解。最近較少使用社群的她，昨（24）日突然公開一張與朋友的對話截圖，透露對方和媽媽都說自己消失。為此，她坦承最近的忙碌和社群的壓力，讓她不想用手機，「稍微讓自己休息一下而已啦，又快快樂樂回來了。」

▲▼梓梓。（圖／翻攝自Facebook／Chloe董梓甯）

▲梓梓是夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長。（圖／翻攝自Facebook／Chloe董梓甯）

梓梓透露最近好多在忙的東西，加上感受到社群媒體上一些非善意的評論，這讓她有了暫時遠離手機、讓自己淨空、重新整理思緒的想法。她表示，「怠慢回訊息、回留言、沒見到我的朋友真的抱歉。」儘管面臨困難，梓梓仍保持積極的態度，並已重新回歸到社群世界，顯示她對面對困境的樂觀態度和恢復力，也重新確認她與粉絲間的連結。

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▲▼梓梓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲梓梓透露消失社群的原因。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

事實上，梓梓日前才發文坦言，有時不禁會懷疑，自己辛苦建構的信心與定位是否真的值得，同時也感嘆，在新事物的衝擊下，許多原本堅固的東西會變得脆弱不堪，而最讓人失望的是，往往只有自己在捨不得，而人家根本沒有心疼。梓梓進一步表示，儘管生活中仍有許多溫暖的人存在，但這個世界上確實也充滿讓人失望的地方，同時也透露，這些感受讓她內心相當沉重，甚至懷疑自己的一些付出是否真的有價值。內容曝光後，讓不少粉絲相當擔心。

▲▼梓梓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲梓梓抒發近期心情。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

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梓梓, 啦啦隊, Formosa Sexy, 董梓甯

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