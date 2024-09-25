韓韶禧母親被捕後「首次公開亮相」！　內心複雜「請求外界專注作品」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員韓韶禧在母親因非法經營賭博場所被捕後，25日出席《京城怪物2》製作發布會，這是她在事件後首次公開亮相。

韓韶禧在發布會上被問到近來的相關爭議，正面回應：「我個人的事情不應該影響到公眾事務，特別希望大家能享受《京城怪物2》。」她坦言此次公開的時機內心感到複雜，但仍希望觀眾能對這部作品抱有期待並給予支持。

事實上，韓韶禧的母親於本月初因涉嫌從2021年起在蔚山、原州等地經營12家非法賭博場所而被捕，該事件引發了不少爭議。韓韶禧的經紀公司強調這是她母親的個人行為，並表示韓韶禧是透過報導才得知此事，對此感到非常痛心。

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《京城怪物2》將背景從1945年的京城轉移至2024年的首爾，劇情更加擴展，角色的情感也更加深刻。韓韶禧飾演的尹彩玉將繼續尋找失蹤者，並意外遇到與泰尚極為相似的浩宰，展開一系列命運與宿怨的探索。