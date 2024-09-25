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日吞10顆丸　林襄身體出狀況　應援力不從心

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女孩們包括林襄、艾璐、短今、雅涵、芷霖等成員，今天都參加「CheeRRun地方創生啦啦隊」活動，要為推展花蓮觀光，協助展業復甦盡一份力，不過林襄今天卻提到，近來不知為何，應援到第7局就會心跳氣喘，需要日吞10顆藥保養。

▲▼【CheeRRun 地方創生啦啦隊】開跑記者會，地方創生啦啦隊隊長:陳美伶董事長 應援團:啦啦隊女孩林襄(味全龍)、雅涵(樂天)、芷霖(味全龍)、高橋佳帆/KAHO(樂天)沐妍、Moon(樂天 MC)、詹云晴 Kira(樂天女孩)、短今(中信兄弟)、艾璐(統一)、祈錦鈅Maxine Chi、宋城希出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄今日出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

對於身體狀況，林襄說，「膝蓋很不舒服，因為我們有很多跳的動作，感覺體力不如從前，可能體重太輕，大概到7、8局就會覺得累，膝蓋沒什麼力，所以回到會用枕頭墊著抬腳，還吃爆保健品，一天要吃將近10顆。」不過林襄也被看出有長點肉了，之前39公斤的她，透露現在已有 41公斤。

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▲▼【CheeRRun 地方創生啦啦隊】開跑記者會，地方創生啦啦隊隊長:陳美伶董事長 應援團:啦啦隊女孩林襄(味全龍)、雅涵(樂天)、芷霖(味全龍)、高橋佳帆/KAHO(樂天)沐妍、Moon(樂天 MC)、詹云晴 Kira(樂天女孩)、短今(中信兄弟)、艾璐(統一)、祈錦鈅Maxine Chi、宋城希出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲女孩們力挺花蓮。（圖／記者湯興漢攝）

林襄也提到自己的痛苦經驗，說以前連續跳3場也不會累，現在跳到第3天就累了，可能味全的舞比較彈跳，需要多用到膝蓋等。至於眾所矚目的12強棒球賽，沒林襄應援，林襄則表示：「球團都有自己的安排，但我們也很支持，我們幾個如果休假，也會去球場看球。」

▲▼【CheeRRun 地方創生啦啦隊】開跑記者會，地方創生啦啦隊隊長:陳美伶董事長 應援團:啦啦隊女孩林襄(味全龍)、雅涵(樂天)、芷霖(味全龍)、高橋佳帆/KAHO(樂天)沐妍、Moon(樂天 MC)、詹云晴 Kira(樂天女孩)、短今(中信兄弟)、艾璐(統一)、祈錦鈅Maxine Chi、宋城希出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄坦承膝蓋不行了。（圖／記者湯興漢攝）

SuperJunior隊長利特，日前到球場觀賽，雅涵也表示：「沒看到利特，因為很專心在跳應援，女孩們也是事後才知道他有來，平常比較沒關注韓星，只會聽歌。」至於一個月只有兩場應援，雅涵認為應該是球團安排，林襄也說，啦啦隊每季跳的場次都是固定的，可能女孩有個人自己行程。

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