艾璐挺孕肚現身　為花蓮盡心力　回歸球場日期是這天

記者葉文正／台北報導

統一獅啦啦隊女孩艾璐今天挺懷孕七個月孕肚現身「CheeRRun地方創生啦啦隊」活動，今露面時，艾璐透露預產期在1月底，至於產後是否會回歸球場？艾璐則說如果球團可以的話就會回來，「但主要也要看我的身材狀態，哈哈！」

▲艾璐今出席公益活動。（圖／記者湯興漢攝）

艾璐今天以米色洋裝造型現身，雖然已有孕肚，但遮掩的很好，她與統一獅球員胡智為2022年結婚，日前她在球場宣布自己懷孕的喜訊，並表示加入統一獅UniGirls邁入3年，要暫時離這個喜愛的舞台，讓大批球迷感到驚喜卻又不捨。

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▲啦啦隊女孩們今天為花蓮應援。（圖／記者湯興漢攝）

艾璐感謝球迷們的支持，一度淚灑球場，而老公胡智為賽後更驚喜現身，捧著一束大鮮花獻給艾璐，把想說的話都寫在卡片裡，並甜蜜摸著妻子的頭安慰，感謝她為家庭的付出。

▲艾璐與老公胡智為。（圖／翻攝自艾璐Instagram）

艾璐也曾表示，過去有許多球迷發現她變胖，甚至到昨天還有人偷偷問她，而她當場公開喜訊：「沒錯，因為我的肚子裡有小生命正在發育」。艾璐回憶，自己當初無反顧卸辭去上班族的工作，為了追夢加入啦啦隊，「現在肚子多了寶寶，會扛起做母親的責任、專心安胎，並暫時離開應援舞台。」