熊霓加盟新球團「未來動向曝光」！　哥離世3年突入夢：一直在身邊支持我

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」熊霓將跨足籃球應援，25日宣布加入攻城獅籃球團Muse Girls慕獅女孩的陣容。熊霓表示，今年有機會去體驗一日慕獅女孩，覺得大家都充滿活力，很喜歡裡面的氛圍。攻城獅是年度主場四連霸的球隊，對於加入的心情，她表示：「真的特別開心，能進入到自己支持的球隊！」

▲樂天女孩熊霓加盟攻城獅。（圖／樂天桃猿提供）

身為新竹人的熊霓，在得知自己即將加入攻城獅球團時，笑說爸爸非常開心，不僅為她感到驕傲，還開玩笑地說：「這樣我就能更常接送你上下班了！」熊霓也透露，爸爸已經答應會在她的第一場比賽時到場支持，讓她既期待又感動。

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談及棒球與籃球應援文化的差異時，熊霓表示，自己對籃球更熟悉，「以前我哥哥非常喜歡籃球，每場比賽都會看，還會拉著我一起陪他看，邊看邊給我講解。」她提到，雖然哥哥三年前離世，但近期在樂天球場上進行國標舞演出前，哥哥前一晚出現在她夢中，給她加油。這讓她感受到哥哥似乎一直在身邊默默支持她，給予她力量與信心。

▲熊霓對籃球文化相當熟悉。（圖／樂天桃猿提供）

對於加盟的期待和目標，熊霓表示：「希望能把快樂跟正能量帶給獅紫軍，贏下每一場，一起拿下總冠軍！」樂天桃猿打破過去的規定，首度開放「棒籃雙棲」，為樂天女孩提供更多元化的發展機會。無論是棒球或籃球，女孩們都能全力發揮應援實力。