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《神鬼戰士II》等24年回來！　揭身世之謎：盧賽斯生父就是「他」

記者蕭采薇／綜合報導

由大導演雷利史考特暌違24年再度親執導筒的史詩續作《神鬼戰士II》，曝光最新預告，更直接爆出大雷：保羅麥斯卡飾演的男主角「盧賽斯」的生父，就是首集由羅素克洛飾演的麥希穆斯。而導演雷利近日也親口透露，已經開始著手進行第三部《神鬼戰士》的相關計劃。

▲《神鬼戰士II》劇照。（圖／UIP提供）

▲《神鬼戰士II》由大導演雷利史考特暌違24年再度親執導筒。（圖／UIP提供）

《神鬼戰士》除了羅馬競技場外，精彩海陸對戰再升級，也包括巨大犀牛和大白鯊等經典元素。延續古羅馬背景，再次講述關於權力爭奪、奮起反抗和報仇雪恨的史詩故事，集合影帝丹佐華盛頓、《日麗》保羅麥斯卡、《最後生還者》佩德羅帕斯卡一同演出。

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《神力女超人》康妮尼爾森也回歸飾演首集中皇帝的親姊「露西拉」，喬瑟夫昆恩和佛列德海辛爾則化身兩位殘暴的羅馬皇帝，瘋狂行徑血腥破表。再度和導演雷利合作的丹佐先前曾形容：「這是我拍過規模最龐大的電影！」保羅對於能夠演出該片更直呼是「一生中最難忘的經驗之一。」

▲《神鬼戰士II》劇照。（圖／UIP提供）

▲《神鬼戰士II》康妮尼爾森回歸飾演首集中皇帝的親姊「露西拉」。（圖／UIP提供）

《神鬼戰士II》敘述男主角盧賽斯小時候親眼目睹備受人民愛戴的英雄麥希穆斯被他的舅舅殺害多年以後，他的家園又被暴虐無道的皇帝以鐵腕作風征服並統治，盧賽斯更被迫進入競技場成為「角鬥士」。他的心中燃起熊熊怒火，羅馬帝國的未來則岌岌可危，盧賽斯必須回顧他的過去，從中尋找力量和榮譽，讓羅馬人民重返榮耀。《神鬼戰士II》11月15日在台上映。

 

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