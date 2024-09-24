蘿莉塔搬家搬到要破產「4萬飛走」！　公開背後內幕嘆：要累死

記者王靖淳／綜合報導

女星蘿莉塔最近在IG限動發文透露搬家搬到要破產，總共出動4車、花費4萬元才搬完，貼文曝光後，立即掀起網友討論，同時也有不少人好奇她的搬家費用為何會這麼高。為此，蘿莉塔今（24）日再透過社群發聲，親自解答網友的疑問，同時也坦言，雖然省了很多力，但還是覺得要累死了。

▲蘿莉塔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔指出，之所以一車花費高達一萬元，是因為她選擇了一家提供全包服務的搬家公司，並且從基隆搬至台北的距離較遠。她強調，雖然價格相對較高，但由於搬家公司提供的專業打包服務極大地便利了她的搬家過程，讓她感到非常滿意。蘿莉塔在文中表達對搬家工作人員的讚賞，稱讚他們的專業和效率非常高，讓她的搬家過程輕鬆許多。

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▲蘿莉塔解釋搬家費用問題。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔坦言，作為一名忙碌的藝人兼母親，自己沒有足夠的時間來打包和準備搬家，因此選擇這樣的服務以節省時間和精力。此外，她還向那些能夠在忙碌的工作和照顧孩子之餘，自己完成搬家打包的家長們表示敬意，「在這邊誠心向那些有小孩、又要上班、又能自己打包搬家的家長們，獻上100分的敬意。」

▲蘿莉塔透露搬家搬到要破產。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）