錢小豪：年輕人整天玩手機長不大　要帥兒40歲後再結婚「不然小孩還要我顧」

記者蕭采薇／台北報導

主演過多部膾炙人口的殭屍題材電影成為經典傳奇人物港星錢小豪，從影45年，近日收了女弟子「零死角女神」林岱縈、「電玩女神」陸子玄。錢小豪也很開心，一口氣能收兩個女神為徒弟，他笑說：「我給她們兩個很高的分數，因為漂亮就已經值得拿到高分了。」

▲（左起）陸子玄、錢小豪、林岱縈。（圖／紅心字會提供）

錢小豪熱心公益，也希望把「愛心接力棒」交棒給林岱縈，他說：「我不在台灣的時候，她可以繼續照顧這些有需要幫助的弱勢家庭。」林岱縈也說：「我是從小看小豪哥電影長大，沒想過真人竟然有一天會出現在我面前，真的是很不可思議。」

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尤其當林岱縈想教錢小豪跳舞時，他也是毫不考慮就一口答應，林岱縈說：「讓我有種受寵若驚的感覺，而且他的舞蹈天份很好，記舞步相當快，學一遍就會跳。」此外他也發現，錢小豪過去和不少女神等級的演員拍過吻戲，被稱讚「吻功一流」。錢小豪聽完後則說：「哪有，跟我拍吻戲的人，應該是沒有超過十個！」

▲（左起）錢小豪和女弟子林岱縈。（圖／紅心字會提供）

錢小豪大兒子龐景峰也是演員，弟弟錢嘉樂則是香港知名導演。錢小豪透露，為了讓兒子撕掉「星二代」標籤，近來有減少父子工作上的合作，至於弟弟錢嘉樂，他則吐槽：「他拍一部電影這麼大製作，找這麼多演員，都沒有想到我，這怎麼叫一家人啊！」不過兄弟不久前還有一起直播，好感情不用多說。

而龐景峰近來戀愛新聞常上版面，錢小豪笑說：「他不缺女朋友啦！有時候過個半年（女生）又不一樣了！」他也說，自己也不急著抱孫子，希望年輕人多努力，等到40歲再結婚比較適合，「現在年輕人每天只會用手機，（心智）都長不大，不用急。」更說：「他如果當爸爸了，小孩也還是我要顧。」

▲錢小豪不急著催兒子結婚，希望年輕人多努力，等到40歲後比較適合。（圖／紅心字會提供）

日前，錢小豪跟弟弟錢嘉樂在錄節目的時候，錢嘉樂也爆出哥哥跟張曼玉的一段情，錢嘉樂說，以前拍戲我哥哥是在跟張曼玉打Kiss，而我拍的戲，則是我要被汽車撞，「怎麼這麼不公平！」而錢小豪此次來台，與包括龍天翔、鹿峰等邵氏時期的師兄弟見面，此外也和草爺一起去了新竹、苗栗、彰化、台中參加廟會活動，體驗不同的風土人情。