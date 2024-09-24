ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

錢小豪：年輕人整天玩手機長不大　要帥兒40歲後再結婚「不然小孩還要我顧」

記者蕭采薇／台北報導

主演過多部膾炙人口的殭屍題材電影成為經典傳奇人物港星錢小豪，從影45年，近日收了女弟子「零死角女神」林岱縈、「電玩女神」陸子玄。錢小豪也很開心，一口氣能收兩個女神為徒弟，他笑說：「我給她們兩個很高的分數，因為漂亮就已經值得拿到高分了。」

▲（左起）陸子玄、錢小豪、林岱縈。（圖／紅心字會提供）

▲（左起）陸子玄、錢小豪、林岱縈。（圖／紅心字會提供）

錢小豪熱心公益，也希望把「愛心接力棒」交棒給林岱縈，他說：「我不在台灣的時候，她可以繼續照顧這些有需要幫助的弱勢家庭。」林岱縈也說：「我是從小看小豪哥電影長大，沒想過真人竟然有一天會出現在我面前，真的是很不可思議。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其當林岱縈想教錢小豪跳舞時，他也是毫不考慮就一口答應，林岱縈說：「讓我有種受寵若驚的感覺，而且他的舞蹈天份很好，記舞步相當快，學一遍就會跳。」此外他也發現，錢小豪過去和不少女神等級的演員拍過吻戲，被稱讚「吻功一流」。錢小豪聽完後則說：「哪有，跟我拍吻戲的人，應該是沒有超過十個！」

▲（左起）陸子玄、錢小豪、林岱縈。（圖／紅心字會提供）

▲（左起）錢小豪和女弟子林岱縈。（圖／紅心字會提供）

錢小豪大兒子龐景峰也是演員，弟弟錢嘉樂則是香港知名導演。錢小豪透露，為了讓兒子撕掉「星二代」標籤，近來有減少父子工作上的合作，至於弟弟錢嘉樂，他則吐槽：「他拍一部電影這麼大製作，找這麼多演員，都沒有想到我，這怎麼叫一家人啊！」不過兄弟不久前還有一起直播，好感情不用多說。

而龐景峰近來戀愛新聞常上版面，錢小豪笑說：「他不缺女朋友啦！有時候過個半年（女生）又不一樣了！」他也說，自己也不急著抱孫子，希望年輕人多努力，等到40歲再結婚比較適合，「現在年輕人每天只會用手機，（心智）都長不大，不用急。」更說：「他如果當爸爸了，小孩也還是我要顧。」

▲（左起）陸子玄、錢小豪、林岱縈。（圖／紅心字會提供）

▲錢小豪不急著催兒子結婚，希望年輕人多努力，等到40歲後比較適合。（圖／紅心字會提供）

日前，錢小豪跟弟弟錢嘉樂在錄節目的時候，錢嘉樂也爆出哥哥跟張曼玉的一段情，錢嘉樂說，以前拍戲我哥哥是在跟張曼玉打Kiss，而我拍的戲，則是我要被汽車撞，「怎麼這麼不公平！」而錢小豪此次來台，與包括龍天翔、鹿峰等邵氏時期的師兄弟見面，此外也和草爺一起去了新竹、苗栗、彰化、台中參加廟會活動，體驗不同的風土人情。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

推薦閱讀

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

錢小豪, 林岱縈, 陸子玄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 丈夫過世後愛上國中閨蜜！　62歲女星「不懂女女床事」求助性治療
  2. 郭書瑤不甩「三塊布禮服挨酸」！　霸氣吐15字真實心聲
  3. 「阿富汗母貓比女人自由」！　梅莉史翠普聯合國痛心為婦女發聲
  4. 安心亞「血漿＋肉塊」驚悚照慘遭封鎖！　曾莞婷讓莊凱勛嚇到罵三字經
  5. 吳東諺朝聖周思齊引退賽　白家綺後台「合照五月天遭拒」原因曝光
  6. 柯震東遭「冒名詐騙粉絲」曝始末　被問吳慷仁當場錯愕：我也不知
  7. 蘿莉塔搬家搬到要破產「4萬飛走」！　公開背後內幕嘆：要累死
  8. 歌迷按到手抽筋　TRASH首攻蛋「票房開紅盤」嗨翻！
  9. 蔡凡熙同框「樂團界女神」婷文　直男記錯初見面時間⋯當場被吐槽
  10. 解婕翎抽血瘀青一周挨批「公審護理師」：台灣鯛！　本人澄清發聲了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366