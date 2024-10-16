林志玲「熱舞影片曝光」根本女團：只要努力過，就成長了！

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「姐姐」林志玲攜手「田原香」推出全新廣告，她以一貫的勇氣與自信，展現不受年齡限制的現代女性形象。廣告中，林志玲以動感舞姿帶來耳目一新的視覺饗宴，挑戰自我，勇敢追夢，成為所有女性的完美榜樣。林志玲套用過去的名言，分享對於自我價值的看法：「不要再給我打分數了！」

▲▼林志玲為了田原香滴雞精廣告有全新挑戰。（圖／田原香）

▲原味Plus Double滴雞精豪華升級，加量不加價，雙倍滿足。（圖／田原香）

林志玲拍攝田原香滴雞精最新廣告，化身女團難得在鏡頭前熱舞驚豔全場，以身作則突破自我，勇敢迎接挑戰，套用過去的名言，分享對於自我價值的看法：「不要再給我打分數了！」她坦言：「在鎂光燈面前 、在大家面前，我也會擔心自己哪裡做得不好，有沒有表現出最好的一面。但其實只有你自己知道在這段過程中你有付出多少努力，你只要有努力過，你就成長了！」

林志玲透露拍攝前特地做了許多練習，「這是我從來沒有嘗試過的，帥氣的舞感肢體。集訓期間的體力也消耗比較多，好在田原香聽到了我的心聲，推出了大包裝的新品『Double版的滴雞精』，每包加量到130ml，喝起來超滿足的，很適合像我這樣子的媽媽或是職業婦女們。不用再手忙腳亂地拆包裝，加熱也超方便，給我雙倍的好體力。」Double版滴雞精豪華升級，加量不加價，每盒比經典版包裝足足多了100ml，不但環保也省荷包！

▲有了好體力，讓林志玲能夠迎接更多新挑戰。（圖／田原香）

長期喝滴雞精的志玲，提到滴雞精不僅照顧她，也幫忙她照顧全家人，就連姐夫心情不好的時候，滴雞精也扮演重要角色，她總會端出溫暖的滴雞精，再給他一個溫暖的擁抱！至於如何給予安慰？她則笑說：「我覺得應該是能夠溫柔地接住另外一半吧！」她也正能量提醒大家遇到挫折或低潮在所難免，要練習選擇快樂，選擇做情緒的主人。

▲常溫四神滴雞精促進食慾、幫助消化，常溫攜帶方便，送禮自用兩相宜。（圖／田原香）

家庭與事業兩得意的林志玲，也特別感謝田原香，她感性地說：「也要謝謝田原香，從十幾年前就陪伴著我，讓我一喝就愛上它。」她更分享：「尤其海外旅行的時候，有時候要調整時差」，三餐作息又不穩定，胃口不好的時候，四神可以幫助促進食慾，讓吃進去的營養都能夠好好吸收，我們全家都很喜歡。」

▲林志玲感謝田原香的陪伴，幫身體打下健康基礎，維持好的精神與體力。（圖／田原香）

想跟志玲姐姐一樣，維持凍齡的外表跟好氣色？現在就到田原香為健康加值！千萬別錯過這次的活動，10/16-10/26田原香年度最強檔，首六日直降７6.4折起：https://pse.is/6ja2b5