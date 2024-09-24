九把刀也被網購詐騙！　收到涼感T「連當抹布都嫌醜」

圖文／鏡週刊

網購詐騙層出不窮，許多消費者領到包裹打開後才發現收到爛貨，作家兼導演「九把刀」也是受害者其中之一，近日他網購買了3件涼感T恤，結果看到商品「連當抹布都嫌醜」。

九把刀昨（23日）透過臉書分享被詐騙的經過，他前幾天在臉書的廣告頁面上看到運動品牌的涼感變色T恤，覺得滿便宜的就買了3件，大概1千元，但購買的頁面他存有戒心，怕被盜刷所以沒有選信用卡付款，而是選貨到付款，還用了假名，這也是他一貫的防詐止損作風。

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▲九把刀網購買了3件涼感T，結果看到商品「連當抹布都嫌醜」。（圖／翻攝自九把刀 Giddens Ko臉書）

沒想到貨到給錢後，他一打開包裹，「X這是三小醜衣服啊！好可怕的醜！哈哈哈哈哈我果然還是被騙啦！」九把刀還說，他老婆看著包裹上的資訊，試圖打電話去退，但電話要求輸入訂單編號後就自動謝謝掛斷。

九把刀以自身經驗警惕網友，「衣服太醜了連當抹布都嫌醜，晚點再想想該怎麼處理，大家小心網購詐騙啦我笨蛋貢獻一次啦哈哈！」



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