《幕府將軍》本來找木村拓哉演！1條件談不攏…換他演入圍艾美獎

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星木村拓哉於2019年主演的《型男主廚三星夢》，相隔5年在國際串流平台Netflix上線，連續多日都是台灣熱門排行前10名，與眾多新劇相比，收視成績毫不遜色。而他多年來稱霸日劇影視圈，傳出真田廣之的《幕府將軍》也曾找他演出，但最後仍未敲定，如今影集勇奪艾美獎18項獎座刷新紀錄，他被日媒視為錯失進軍國際。

▲《幕府將軍》本來有找木村拓哉演出。（圖／翻攝自日網、IG）

據日媒《日刊現代》報導，木村拓哉2021年4月曾被《女性自身》爆料，接到了《幕府將軍》演出邀約，雖然有意接演，最終因為行程問題拒絕了戲約，製作方轉而找淺野忠信。而淺野忠信飾演「樫木藪重」，戲裡陰險狡猾，角色風靡歐美，並且入圍艾美獎最佳男配角。

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▲木村拓哉因行程婉拒演出，《幕府將軍》轉而找淺野忠信。（圖／翻攝自日網）

《幕府將軍》2021年在加拿大溫哥華拍攝，包括男主角真田廣之等演員，得待在劇組超過10個月。木村拓哉當時因新冠疫情，許多活動和拍攝被取消或延期，當時他有日劇《邁向未來的10 Count》和電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》的拍攝工作，因此不得不拒絕演出。

▲演《幕府將軍》演出行程要被綁10個月，木村拓哉當時有日劇、電影拍攝無法成行，不得不婉拒戲約。（圖／翻攝自日網）

一位娛樂圈人士推測，木村拓哉現在心情想必很複雜。「他為了拍日劇放棄了在美國出道的機會。加上之後的傑尼斯事務所的性騷擾醜聞，現在他連續劇或電影的出演也受到了影響。如果當時接受了《幕府將軍》的邀請的話……，或許現在他心情也很後悔吧……。」

此外，美國當地有電視圈人士表示，淺野忠信雖然未能獲得艾美獎最佳男配角，當初這個角色如果找木村拓哉演出，《幕府將軍》可能還會多一個獎，因為據說日本的一家大型廣告公司在該劇的選角中有主導權，該公司曾將木村拓哉作為『日本最受歡迎的明星』推薦給製作方，如果木村拓哉出演，極有可能會趁勢獲得最佳男配角獎。」

報導指出木村拓哉正在尋找下一部作品，而《幕府將軍》也將會開拍第2、3季，未來也許還有可能會演出《幕府將軍》的續集。