簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

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簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人楊天真」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

記者田暐瑋／綜合報導

金馬影帝吳慷仁傳出將接演陸劇《執迷》，搭檔《甄嬛傳》孫儷，近日更謠傳已經與大陸「壹心娛樂」簽經紀約，引發各界關注。「壹心娛樂」2014年成立，由楊天真擔任CEO，旗下藝人包括李現、馬思純、薛凱琪、趙又廷、陳昊森等人，楊天真也是大陸娛樂圈最著名的經紀人之一，范冰冰、鹿晗都曾是她一手帶出來的藝人。

▲吳慷仁爆被大陸王牌經紀人楊天真簽下。（圖／翻攝自吳慷仁臉書、楊天真微博）

▲吳慷仁爆被大陸王牌經紀人楊天真簽下。（圖／翻攝自吳慷仁臉書、楊天真微博）

「壹心娛樂」由陸垚、楊天真、陳潔、陳嘉穎合夥成立，集演員、導演、編劇等多類別娛樂資源於一體，2020年由楊天真擔任CEO，而這位楊天真來頭不小，曾任范冰冰工作室的宣傳總監，還擔任過鹿晗、張藝興和歐陽娜娜等當紅明星的經紀人，堪稱是王牌經紀人。

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▲吳慷仁爆被大陸王牌經紀人楊天真簽下。（圖／翻攝自吳慷仁臉書、楊天真微博）

▲楊天真一手捧紅范冰冰。（圖／翻攝自楊天真微博）

不只如此，楊天真近年從經紀人轉戰螢光幕前，曾上知名實境節目《奇葩說》，憑著幽默風格和流利口條深受觀眾喜愛，更創辦了大碼女裝品牌，擔任經紀人時評價兩極，曾被評論：「在行業內被稱為營銷鬼才，凡是經過她手的藝人都能再度翻紅，打個漂亮的翻身仗。」卻也有人妖魔化她，認為她的業務手段並不高明，只是被包裝後呈現的假象。

▲吳慷仁爆被大陸王牌經紀人楊天真簽下。（圖／翻攝自吳慷仁臉書、楊天真微博）

▲大陸王牌經紀人楊天真。（圖／翻攝自楊天真微博）

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