5年前說犯罪就引退！朴有天「宣布日本SOLO出道」　還開聖誕巡演

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴有天2019年曾說「若吸毒就退出演藝圈」想表達清白，當年就被判刑有期徒刑10個月打臉。而曾說要就此引退的他，5年來有機會就會站上舞台表演，今年更要在日本出專輯和開唱，引起爭議。

▲朴有天在日出道。（圖／翻攝自朴有天日本官網）



根據日本媒體《Oricon News》報導，朴有天於20日舉行個人出道記者會，宣布將於12月18日發行首張迷你專輯，並舉辦聖誕巡迴演唱會。朴有天「2024聖誕巡迴演唱會」將於12月21日、23日及24日在東京、大阪和福岡舉行。

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對於首次以個人身份活動，朴有天表示：「雖然這是我第一次進行個人活動，但我非常期待。雖然這次巡演較短，但未來會努力增加巡演次數和活動，我會盡全力。」同時感謝粉絲支持：「我知道大家一直在等待，充分了解你們對我的支持和思念。未來我會更加努力活動。」

消息傳回韓網後，韓網友對此都感到相當傻眼，｢演藝圈真是神奇的地方｣、「欠的稅都還清了沒」、「日本粉絲的純情真的太偉大了」、「啊不是說要引退」、「他有那個實力出SOLO嗎」。

事實上，朴有天於2019年因涉嫌違反《毒品管理法》被判處10個月有期徒刑，緩刑2年，並被處以罰款和保護觀察及治療命令，當時他曾表明若吸毒將退出娛樂圈，後來改變說法並於2020年重新開始活動。他更被揭露欠下大額稅款，去年12月被列入國稅廳的高額和慣性欠稅者名單，欠稅金額約為韓幣4.09億元（約台幣1022萬元）。