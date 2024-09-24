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直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

外型姣好的Albee桃花運很旺。（圖／翻攝自Albee IG）

▲外型姣好的Albee桃花運很旺。（圖／翻攝自Albee IG）

圖文／CTWANT

自節目《我愛黑澀會》發跡的范乙霏（Albee），近年來積極參與戲劇演出，並活躍於各大電視節目，還在脫口秀《賀瓏夜夜秀》中擔任助理主持人。外型亮麗的Albee曾在節目中自曝交過六任男友，目前單身，並提出三大條件尋覓另一半。然而，時報周刊CTWANT觀察到Albee私下已經有一位可以共度時光的男伴，異性緣極佳，似乎完全不需要旁人介紹新對象。

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剛下工的Albee（前）、巫苡萱坐上一台等候在電視台外面的賓士車。（圖／本刊攝影組）

▲剛下工的Albee（前）、巫苡萱坐上一台等候在電視台外面的賓士車。（圖／本刊攝影組）

坐在後座的巫苡萱先行下車，跟她一起上車的Albee則留在車上駛離。（圖／本刊攝影組）

▲坐在後座的巫苡萱先行下車，跟她一起上車的Albee則留在車上駛離。（圖／本刊攝影組）

8月27日晚間近7點，剛結束工作的Albee和巫苡萱走出電視台，兩人在路邊等車。Albee接通電話後，走向一輛停在遠處的白色賓士車，巫苡萱隨後跟著上車。車輛一路駛往台北市大安區，後座的巫苡萱先在一家燒肉餐酒館下車，不久後，Albee與一名戴黑帽的男子現身會合，推測該男子應是賓士車主。而Albee當時未隨著巫苡萱一起下車，反而選擇留在車上陪伴男伴，顯示兩人關係非比尋常。

沒多久，Albee與駕駛座的黑帽男一起抵達燒肉餐酒館。（圖／本刊攝影組）

▲沒多久，Albee與駕駛座的黑帽男一起抵達燒肉餐酒館。（圖／本刊攝影組）

賓士男在飯局期間，多次獨自出來解菸癮。（圖／本刊攝影組）

▲賓士男在飯局期間，多次獨自出來解菸癮。（圖／本刊攝影組）

用餐期間，賓士男多次走到店外抽煙，雖然戴著鴨舌帽，但記者觀察男子長相算是俊俏，而他無意間撩起上衣，露出的大片刺青，看起來十分有個性。晚間10點半左右聚餐結束，男子率先走出門，Albee則緊跟在後，還給了男生一個曖昧的眼神。

2人眼神交流同時，巫苡萱和李唯楓等人也步出餐廳，眾人在門口道別，Albee和巫苡萱互相擁抱，上演姐妹情深。男子則在一旁默默等待，經過一陣相送後，Albee才轉身與賓士男離開，兩人肩並肩前往附近的停車場，雖然沒有肢體接觸，但互動相當自然。

終於吃飽喝足，賓士男率先走出餐廳，緊接著Albee也走出來。（圖／本刊攝影組）

當Albee與巫苡萱相擁上演離情依依時，賓士男則默默等在旁邊，沒有絲毫的不耐煩。（圖／本刊攝影組）

▲當Albee與巫苡萱相擁上演離情依依時，賓士男則默默等在旁邊，沒有絲毫的不耐煩。（圖／本刊攝影組）

11點10分，車子開到桃園市某大型住宅社區，直接駛進該社區的地下停車場，看得出來算是相當地熟門熟路，也令人好奇此處是否是Albee與賓士男的愛巢。

Albee日前在節目聲稱單身，並表示：「我沒覺得有誰可以是我的終身伴侶，沒抱這個期待在生活。」她也提到喜歡「熱愛自由不無聊」、「情緒穩定底線明確」、「有文藝氣息」的對象。Albee也分享，自己是靠直覺生活的人，不能接受另一半控制慾強，如果對方容易情緒爆炸更是NG。

和眾人道別後，賓士男走在前面，Albee和李唯楓在後方講話。（圖／本刊攝影組）

▲和眾人道別後，賓士男走在前面，Albee和李唯楓在後方講話。（圖／本刊攝影組）

兩人一同去停車場取車返回桃園某社區。（圖／本刊攝影組）

▲兩人一同去停車場取車返回桃園某社區。（圖／本刊攝影組）

至於文藝氣息這部分，Albee不要求對方會畫畫，而是需要具備美感、打開世界五感，並對世界抱有熱忱的人，才會吸引她。夢幻的條件連她都忍不住說：「這真的很難，我還是先回家好了。」如今看來，不是Albee條件太嚴苛，而是身邊早有意中人。

關於Albee與賓士男的關係，本刊傳訊給Albee，截至截稿前未讀未回，電話轉語音信箱，無法取得回應。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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