吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

記者陳芊秀／綜合報導

金馬影帝吳慷仁傳出將接演陸劇《執迷》，搭檔《甄嬛傳》孫儷，且近日更謠傳已經與大陸「壹心娛樂」簽經紀約，引發各界關注。八點檔男星張晉豪（金改名：張泰宇）23日發文，提及台灣演藝環境真的越來越差，片酬日趨降低，認為吳慷仁只是做了「職涯規劃」。

▲吳慷仁被傳簽約大陸經紀公司，八點檔演員張晉豪發文談台灣演藝環境。（圖／翻攝自IG）

張晉豪在八點檔《願望》飾演反派「李勇」。他曬出過去與吳慷仁合作《願望遊戲》的同框畫面，回想很久以前一起拍過戲，談及吳慷仁被傳簽了大陸經紀公司，「引發很多爭議，更甚者認為他背叛了台灣的觀眾」，然而當了16年演員的他認為，台灣演藝環境真的越來越差，開拍新戲、新電影的機會越來越少，片酬也日趨降低，「很多演員沒戲拍時斜槓另一份事業比比皆是，連幕後工作人員沒工作都在斜槓了，當然我也是如此亂槓才能繼續走下去……。」

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▲張晉豪曾與吳慷仁合作過戲劇。（圖／翻攝自Threads）

接著張晉豪指出，大陸的製片環境提供了更多的機會，每年製作的電影、電視劇和網路劇數量龐大，可能至少估計破200部。因為他直言「趁著還年輕有熱度有知名度時，挑選適合更多機會的跑道參與」，努力了幾年就可以好好規劃退休生活，對於外界的批評聲音，他反問「這樣他有錯嗎？這也只不過是任何人都可能遇見的職涯規劃而已！」

大陸「壹心娛樂」老闆是知名經紀人楊天真，加上陸垚、陳潔、陳嘉穎共同創立，旗下還有陳昊森、趙又廷等台灣藝人。

【張晉豪全文】

很久很久以前跟慷仁拍過這檔

當然當時我演技還是蠻差的就是

這兩天最勁爆的消息

可能就是他簽給中國的經紀公司

引發很多爭議

更甚者認為他背叛了台灣的觀眾

其實就演員來說（我也做了16年演員）

台灣演藝環境真的越來越差

不僅開拍新戲新電影的機會越來越少

還有就是片酬部份也是日趨降低

很多演員沒戲拍時斜槓另一份事業比比皆是

連幕後工作人員沒工作都在斜槓了

當然我也是如此亂槓才能繼續走下去

大陸製片環境確實比台灣機會多很多很多

一年有規模的電影+電視劇+網路劇

全大陸可能至少破兩百部製作

（我可能還少估了）

趁著還年輕有熱度有知名度時

挑選適合更多機會的跑道參與

搞不好努力個幾年就可以好好規劃退休生活了

這樣他有錯嗎？

這也只不過是任何人

都可能遇見的職涯規劃而已！