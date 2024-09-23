ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

記者陳芊秀／綜合報導

金馬影帝吳慷仁傳出將接演陸劇《執迷》，搭檔《甄嬛傳》孫儷，且近日更謠傳已經與大陸「壹心娛樂」簽經紀約，引發各界關注。八點檔男星張晉豪（金改名：張泰宇）23日發文，提及台灣演藝環境真的越來越差，片酬日趨降低，認為吳慷仁只是做了「職涯規劃」。

▲▼吳慷仁被傳簽約大陸經紀公司，八點檔演員張晉豪發文。（圖／翻攝自IG）

▲吳慷仁被傳簽約大陸經紀公司，八點檔演員張晉豪發文談台灣演藝環境。（圖／翻攝自IG）

張晉豪在八點檔《願望》飾演反派「李勇」。他曬出過去與吳慷仁合作《願望遊戲》的同框畫面，回想很久以前一起拍過戲，談及吳慷仁被傳簽了大陸經紀公司，「引發很多爭議，更甚者認為他背叛了台灣的觀眾」，然而當了16年演員的他認為，台灣演藝環境真的越來越差，開拍新戲、新電影的機會越來越少，片酬也日趨降低，「很多演員沒戲拍時斜槓另一份事業比比皆是，連幕後工作人員沒工作都在斜槓了，當然我也是如此亂槓才能繼續走下去……。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳慷仁被傳簽約大陸經紀公司，八點檔演員張晉豪發文。（圖／翻攝自IG）

▲張晉豪曾與吳慷仁合作過戲劇。（圖／翻攝自Threads）

接著張晉豪指出，大陸的製片環境提供了更多的機會，每年製作的電影、電視劇和網路劇數量龐大，可能至少估計破200部。因為他直言「趁著還年輕有熱度有知名度時，挑選適合更多機會的跑道參與」，努力了幾年就可以好好規劃退休生活，對於外界的批評聲音，他反問「這樣他有錯嗎？這也只不過是任何人都可能遇見的職涯規劃而已！」

大陸「壹心娛樂」老闆是知名經紀人楊天真，加上陸垚、陳潔、陳嘉穎共同創立，旗下還有陳昊森、趙又廷等台灣藝人。

【張晉豪全文】

很久很久以前跟慷仁拍過這檔
當然當時我演技還是蠻差的就是
這兩天最勁爆的消息
可能就是他簽給中國的經紀公司
引發很多爭議
更甚者認為他背叛了台灣的觀眾
其實就演員來說（我也做了16年演員）
台灣演藝環境真的越來越差
不僅開拍新戲新電影的機會越來越少
還有就是片酬部份也是日趨降低
很多演員沒戲拍時斜槓另一份事業比比皆是
連幕後工作人員沒工作都在斜槓了
當然我也是如此亂槓才能繼續走下去
大陸製片環境確實比台灣機會多很多很多
一年有規模的電影+電視劇+網路劇
全大陸可能至少破兩百部製作
（我可能還少估了）
趁著還年輕有熱度有知名度時
挑選適合更多機會的跑道參與
搞不好努力個幾年就可以好好規劃退休生活了
這樣他有錯嗎？
這也只不過是任何人
都可能遇見的職涯規劃而已！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

周思齊引退為何說「大家都愛短今」？本尊哭了被釣出：沒想到被記住

周思齊引退為何說「大家都愛短今」？本尊哭了被釣出：沒想到被記住

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳慷仁

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 渣夫掏4千萬求離「要正宮讓出小孩」該答應嗎？《好搭檔》65字反思…網全懂了
  2. 蕭煌奇開撩跟粉絲要電話：等等出口見！　「最愛的女人」驚喜現身
  3. 吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會
  4. 陳艾琳化妝逛花市遭尪虧「長得有禮貌」！　她笑了：當誇獎收下
  5. 男友涉洗錢羈押1年「小孩每天找爸爸」　錢帥君不滿黑底白字提3案
  6. 《角頭》男星隔2年回歸八點檔　造型突破演「蝦趴大哥」緊張失眠
  7. 許效舜自認「上天派來的郵差」問事幫解惑！　驚人神力逼哭美女記者
  8. 王威晨「堅持不讓峮峮拿匾」貼心舉動全被拍！本尊被釣出：謝謝我大隊長
  9. 未出席陳喬恩婚禮？夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡
  10. 《角頭》男星示愛安心亞被打槍！　乾等一整晚「還為她噴2萬塊」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366