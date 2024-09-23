〈Love wins all〉圓滿了！V當兵合照IU「寵溺2字喊她」　鐵粉看哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民天后」IU於年初推出歌曲〈Love wins all〉，講述一對情侶面臨世界末日的虐戀，她特地找來天團防彈少年團成員V（金泰亨）共演，兩位大咖甜蜜同框，拍攝情侶合照，引起歌迷暴動。他們延續MV裡的情緣，V於22日前往IU演唱會看演出，會後貼出合照，也令粉絲直呼「圓滿了」。

▲V當兵合照IU，寵溺喊對方「知惠」鐵粉看哭了。（圖／翻攝自V IG）



〈Love wins all〉於1月推出，IU與泰亨在MV裡飾演情侶檔，兩人被粉絲分別稱為「知惠」與「泰俊」，結局虐戀沒能看到兩人在一起，令歌迷敲碗「續集」。恰好，IU於21、22日連續兩天在首爾開唱，沒想到，人在當兵的V抽空到場，更貼出兩人會合的合照。

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▲IU、V過去合作歌曲〈Love wins all〉，兩人飾演虐戀情侶檔。（圖／翻攝自V IG）



特別的是，V在照片上寫下「知惠」，正是IU於〈Love wins all〉MV裡由粉絲所取的名字，「知惠」與「泰俊」在戲外重逢，令鐵粉看得很感動，嗨喊「哭出來」。

▲▼V與 j-hope一起去看演唱會。（圖／翻攝自V IG）



不僅如此，V還在服兵役，他難得頂著極短寸頭現身，帥氣度絲毫未減，更飄出成熟的男子漢氛圍，引來大批歌迷朝聖表示「好帥」、「當兵又更帥了」、「想要再看多一點照片」，近況掀起熱議。