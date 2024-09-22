ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王思聰新加坡賭博「機台上翹腿」　24歲黃一鳴為他未婚生娃…現況曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「千億富少」王思聰是前首富王健林的獨子，6月被24歲女星黃一鳴驚爆未婚為他生下女兒，是否認娃在陸網掀起高度關注。私生女事件至今3個月，他不曾對外發聲，近日被目擊人在新加坡賭博。

▲▼王思聰被目擊現身新加坡賭博。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰被目擊現身新加坡賭博。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳照片，王思聰現身新加玻金沙賭場，疑似在玩吃角子老虎，不僅坐在機台前，還把雙腳放在機台上，翹起二郎腿，一雙粉白色運動鞋相當顯眼。他穿著灰色上衣和黑色褲子，手中似乎正在操作或是等待機器的反應，周圍的環境華麗，地毯上有大片的紅色和金色花卉圖案，彰顯出賭場的奢華氛圍。其他人也在同樣的老虎機區域內，似乎都在專注於各自的遊戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，陸網也傳出王思聰進出賭場的影片，眼尖網友發現，機器上面餘額顯示很少，推測應該是娛樂一下打發時間。由於新加坡正在舉行F1大賽，部分網友推測他是為了觀賽而來。

黃一鳴自爆未婚生女，孩子的爸是王思聰，隨後又傳出王家私下認娃，收到2000萬人民幣（約台幣9042萬元）的豪宅，每年還有扶養費300萬人民幣（約台幣1356萬元），已經搬入新豪宅。然而網友發現她的新家是租來的別墅，遭質疑「為流量自導自演」，近期則是轉為低調，日前還拍一個人的婚紗照，強調會好好照顧女兒閃閃長大。

▲▼王思聰被目擊現身新加坡賭博。（圖／翻攝自微博）

▲▼王思聰被目擊現身新加坡賭博。（圖／翻攝自微博）

▲黃一鳴自爆為王思聰未婚生女，還拍一個人婚紗片。她日前搬新豪宅被爆是租來的，一連串風波後轉於低調。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

小楊哥已婚女徒弟「爆陪睡」現身開砲！　七老板罕見嗆：是真的我去死

小楊哥已婚女徒弟「爆陪睡」現身開砲！　七老板罕見嗆：是真的我去死

紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了

紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王思聰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉伊心迎第3胎雙滿月！超狂浮誇派對「上百人同歡」　老公感性告白
  2. 阿里山取景！《在光裏的人》5看點　翁家明急診室「學傷口縫合」
  3. 中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同
  4. 涂善存電影院放閃張豐豪！　甜蜜告白「看到第一排秒NG」原因曝光
  5. 消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」
  6. 林志玲2歲兒日文名意外曝光！　「奶音喊AKIRA爸爸」片段萌翻
  7. 鄭元暢現身陳喬恩婚禮！趙小僑配「前未婚夫明道」伴郎伴娘團曝光
  8. YTR眾量級Andy、家寧爆分手！　「6字鬆口」頻道未來動向
  9. 出軌男3特徵！《好搭擋》王牌律師10金句直戳婚姻痛點：垃圾就該丟垃圾桶
  10. 「天菜韓星」Dex一家基因超猛　親哥「長得像金宇彬」比他還高

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366