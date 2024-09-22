王思聰新加坡賭博「機台上翹腿」　24歲黃一鳴為他未婚生娃…現況曝

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「千億富少」王思聰是前首富王健林的獨子，6月被24歲女星黃一鳴驚爆未婚為他生下女兒，是否認娃在陸網掀起高度關注。私生女事件至今3個月，他不曾對外發聲，近日被目擊人在新加坡賭博。

▲王思聰被目擊現身新加坡賭博。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳照片，王思聰現身新加玻金沙賭場，疑似在玩吃角子老虎，不僅坐在機台前，還把雙腳放在機台上，翹起二郎腿，一雙粉白色運動鞋相當顯眼。他穿著灰色上衣和黑色褲子，手中似乎正在操作或是等待機器的反應，周圍的環境華麗，地毯上有大片的紅色和金色花卉圖案，彰顯出賭場的奢華氛圍。其他人也在同樣的老虎機區域內，似乎都在專注於各自的遊戲。

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此外，陸網也傳出王思聰進出賭場的影片，眼尖網友發現，機器上面餘額顯示很少，推測應該是娛樂一下打發時間。由於新加坡正在舉行F1大賽，部分網友推測他是為了觀賽而來。

黃一鳴自爆未婚生女，孩子的爸是王思聰，隨後又傳出王家私下認娃，收到2000萬人民幣（約台幣9042萬元）的豪宅，每年還有扶養費300萬人民幣（約台幣1356萬元），已經搬入新豪宅。然而網友發現她的新家是租來的別墅，遭質疑「為流量自導自演」，近期則是轉為低調，日前還拍一個人的婚紗照，強調會好好照顧女兒閃閃長大。

▲黃一鳴自爆為王思聰未婚生女，還拍一個人婚紗片。她日前搬新豪宅被爆是租來的，一連串風波後轉於低調。（圖／翻攝自微博）