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連靜雯生日揭心聲　「上台短短的30秒，我走了8年」

記者許逸群／台北報導

「全方位斜槓女王」連靜雯21日生日，送給自己最大的生日禮物就是直銷事業8年來已開花結果，很多以前合作幕後同事笑說：「原本以為妳是去玩玩，結果真的不回來了！」她日前受集團總公司之邀，在4年一度的全球年會上，上台分享自己的故事，「走上台短短的30秒，我走了8年！」

▲連靜雯直銷事業有成。（圖／楠軒工作室提供）

▲連靜雯受邀登上萬人年會演講。（圖／楠軒工作室提供）

連靜雯表示，當藝人的時候，有保母車、經紀人隨時在身旁，把事情都安排好，自己只要專心演出即可。從藝人放下身段轉換跑道，是件不容易的事情，一度有三年的低潮期。她現在是團隊領導人，處事要瞻前顧後，每件事親力親為、以身作則，雖然過程辛苦，她仍然堅持不放棄。

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▲連靜雯直銷事業有成。（圖／楠軒工作室提供）

▲連靜雯直銷事業有成。（圖／楠軒工作室提供）

如今登上全球舞台，連靜雯激動表示：「我真的站上世界舞台了！」演說前一個月就開始積極準備，除了演說內容，上台的服裝、身材，都非常要求自己，甚至前1個月開始跑步、運動，身形明顯變得更緊實。她完美的演出，也獲得世界各地的領導人讚賞。

值得一提的是，連靜雯的團隊中清一色都是女性。她笑說：「我很容易吸引寶媽！」她說自己專門教女性成長、幫助女性找尋自我價值，透過每個人的自身優勢結合自己的經驗，幫助夥伴們快速成長。她表示，看見自己的團隊和伙伴們成長，才是她最好的生日禮物。

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