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《好搭檔》現實更狗血！編劇是13年離婚律師「寫繁體中文」致謝台粉

記者吳睿慈／綜合報導

收視冠軍韓劇《好搭檔》20日精彩大完結，編劇崔唯娜是任職13年離婚律師，寫出真實感極高的故事，她甚至曾出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》坦言處理過的案件比戲劇更狗血。戲劇播畢，她透過信件跨海傳來中文問候，直呼：「好想去台灣！」親筆寫中文感謝台灣觀眾的支持，展現誠意。

▲▼《好搭檔》現實更狗血！編劇是13年離婚律師「寫繁體中文」致謝台粉。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲張娜拉與南志鉉合演《好搭檔》。（圖／愛奇藝國際站提供）

《好搭檔》迎來最終結局，張娜拉飾演的車恩京雖然親手斷了與渣夫的婚姻關係，但為了讓女兒找回笑容，替孩子營造獲得父母同等疼愛的環境，讓彼此有疙瘩的父女倆相見，完成了「離婚的完成式」，以充滿濃厚共鳴和心靈震撼的方式劃下精彩結局。完結篇收視出爐，全國達到15.2%。

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▲▼《好搭檔》現實更狗血！編劇是13年離婚律師「寫繁體中文」致謝台粉。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲張娜拉主演《好搭檔》交出好成績。（圖／愛奇藝國際站提供）

張娜拉日前發表終映感言時表示，「真心感謝所有觀看《好搭檔》的人。這是一個非常棒的團隊，我希望這部作品能得到大家的喜愛，而大家的熱烈支持讓我感動到要落淚。雖然戲劇結束了，但我希望大家都能與自己的『好搭檔』一起度過幸福的時光」。南志鉉也感性透露：「拍攝過程中只有感謝和幸福的回憶。這是一個所有人都互相珍惜和關懷的現場，我相信這將是我永遠難忘的經驗。」

▲編劇是13年離婚律師「寫繁體中文」致謝台粉。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲編劇崔唯娜是13年離婚律師，寫繁體中文致謝台粉。（圖／愛奇藝國際站提供）

《好搭檔》編劇崔唯娜是執業已13年的現任離婚律師，她育有2個兒子，並與同為律師的老公一起開了律師事務所，經手超過1000件的離婚訴訟案，她將多年來經歷的或印象深刻的案子，花了6年的時間才完成這部帶來充滿溫暖感動的作品。

得知戲劇在台大受好評，編劇崔唯娜直呼「好想去台灣」，並親筆寫下對台灣觀眾的感謝，「非常感謝所有愛護《好搭檔》的台灣觀眾們，願你們的日常生活充滿健康與幸福」，還用韓文補充：「謝謝大家收看《好搭檔》，我愛台灣的粉絲們，編劇崔唯娜。」《好搭檔》全套16集已在愛奇藝國際站、台灣大哥大MyVideo、LINE TV完整上架。

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