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25年前的921「街上都是屍體味」　曹西平睡公園驚恐過夜：整晚哀嚎聲

記者田暐瑋／綜合報導

25年前的今天、1999年9月21日凌晨1點47分，南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3大地震，連續102秒天搖地動，造成2,415人死亡，1.1萬人受傷，是許多台灣人至今的傷痛。藝人曹西平回憶當年與父親整夜坐在台中公園，驚恐目睹大樓搖晃，整整一夜都在無助與恐懼中度過，讓未曾經歷過的人難以想像當時心境。

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

曹西平目前在故鄉台中生活了1個月，當他回到台中公園時，想起小時候921地震當晚，自己和爸爸就在公園裡度過一晚，「想著921跟爸爸在台中公園坐了一個晚上，看著大樓一直搖晃，膽戰心驚嚇死人的921，沒有經歷過的人，你不會知道那種恐懼。」

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由於地震發生後仍有多起餘震，曹西平一家有家歸不得，「整晚都是哀嚎的聲音，往生了兩千多人，街上可以聞到屍體的味道。」當年的921造成南投、台中一帶災情慘重，曾經參與重建規畫的慈濟基金會顧問林敏朝，曾談到921當時的景象，他說「每一個畫面都怵目驚心，到現在都還清晰烙印在腦袋裡，真的忘不了，而且路面整條拱起、房子全垮了疊在一起、大家都在搶救、病患躺在路邊...」

▲921地震台北松山東星大樓。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震台北松山東星大樓。（圖／慈濟基金會提供）

地震造成車籠埔斷層錯動，斷層線穿過台中霧峰的光復國中操場，導致操場垂直抬升2.4公尺，水平錯動3.4公尺，加上校舍受損嚴重，於是原地改建成「921地震教育園區」，保存被地震破壞過的遺跡，並交由國立自然科學博物館管理。
 

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