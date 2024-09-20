大咖女星突襲告五人後台　他們得知身份嚇呆：是整人節目嗎

記者蔡琛儀／台北報導

告五人近年來成績斐然，完成45場萬人大規模巡演後，再以歌曲〈又到天黑〉奪金曲年度歌曲，並受邀到台北大巨蛋演出，近日他們首度為陳庭妮等人演出的電影《為我辦一場西式的喪禮》打造主題曲〈就說你想說的〉，是告五人成團七年以來，第一次嘗試跟著劇組與腳本，一步一步把歌曲旋律編織而成的作品。

▲告五人為電影《為我辦一場西式的喪禮》量身打造主題曲。（圖／東橫一有限公司提供）

告五人主唱雲安在金獎製作人柯智豪的號召下，首度參與電影配樂製作，讓他直呼：「能跟老師一起合作，讓我真正學習到如何用音樂，表達影像的情緒。」即便錄製期間正身處南半球巡演之中，三人也抓緊空檔時間趕快錄音，笑稱這是一首「跨赤道級製作」的電影主題曲。

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回想當初參與電影合作的契機，告五人表示，去年參與除夕特別節目錄製，結束後突然被告知有一位大咖女星特地來相見，剛下舞台還沒來得及反應過來的三人，得知該位女星就是張鈞甯本人時，嚇到直呼：「現在是整人節目嗎？」犬青更笑說：「跟女神初次相見感覺她在發光，真的很驚喜。」雖然初次見面充滿驚喜，但張鈞甯很快就跟告五人約吃飯，也就此開啟這趟電影歌曲之旅。

告五人為了電影主題曲，做了許多不一樣的嘗試，包括特地去宜蘭南方澳海邊收浪潮拍打的聲音，以及看過毛片之後，來回修改好幾次，只希望能完美跟劇情契合。對於能從劇本階段就開始加入主題曲創作，告五人也收穫不少，更自認：「這是一首告五人跟電影一起成長的歌曲，帶給我們非常深刻的經驗。」