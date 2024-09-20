《亡命機劫》改編真實劫機事件　河正宇最後結局⋯影迷全看哭了

記者吳睿慈／台北報導

南韓動作新片《亡命機劫》由《與神同行》影帝河正宇飾演英勇副機長，《德魯納酒店》國民弟弟呂珍九則突破形象演出劫機歹徒，上演一場高空上演鬥智鬥勇又驚心動魄的生存之戰。電影改編自1971年「大韓航空F-27劫機未遂事件」真實劫機案，最後一幕看得影迷全都哭了，本片20日宣布在OTT平台CATCHPLAY+上架，台灣粉絲也看得到了！

▲《亡命機劫》改編真實劫機事件，由呂珍九、河正宇領銜主演。（圖／CATCHPLAY+提供）



電影《亡命機劫》幾乎毫無冷場，全機60名乘客集體在3萬英尺的空中二度面臨爆炸威脅，分秒必爭的緊張感令人坐如針氈，由於全片多數場景都發生在機艙內，全體演員幾乎得天天到片場報到。如此特別的拍戲過程也讓呂珍九直呼有趣，彷彿體驗上班族的生活，拍這部片有種打卡上下班的感覺，我從來沒有坐過辦公室，但大家早上到片場會互道早安，到自己指定的座位，然後拍完回家前還會跟彼此說明天見，這樣的拍攝方式我從來沒有體驗過，因此讓人感覺特別有趣又溫馨。」

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本片改編自1971年「大韓航空F-27劫機未遂事件」，暖男形象深植人心的呂珍九飾演挾持飛機的歹徒，利用炸彈炸開駕駛艙，就是為了要挾持飛機逃到北韓，然而隨著劇情展開，才發現這位炸彈客背後的沉痛故事。

▲▼呂珍九感謝前輩河正宇在拍攝中給予的引導。（圖／CATCHPLAY+提供）



呂珍九坦言一開始接到劇本還很擔心自己是否能勝任，好在有前輩河正宇的引導，讓他成功突破自我，他說：「這是我第一次演出情緒起伏這麼大的角色，在拍片的過程中我會跟河正宇請教，拍戲空檔他也很常找我出去吃飯聊天培養默契，讓我受益良多。未來作為演員，我想挑戰更多面向，無論是好人還是壞人，只要能有發揮的空間，我都想試看看。」

不過，電影尾聲「副機長」河正宇最後所做出的決定，也讓影院一片啜泣聲此起彼落，6月在韓上映時掀起討論度，台灣影迷想要再度回味刺激又精彩的《亡命機劫》，20日起在CATCHPLAY+影音平台也看得到。