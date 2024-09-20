記者張筱涵／綜合報導

大陸女星劉些寧（Sally）曾是韓團gu9udan的一員，隨著團體在2018年解散回到家鄉發展，並在《創造營2020》獲得第6名以硬糖少女303團員出道。她去年就被傳和何與戀愛中，更手滑上傳了影片，當時否認後，近日又被拍到甜蜜親吻的畫面。

▲劉些寧和何與去年就開始傳緋聞。（圖／翻攝自微博／何與、劉些寧）



大陸狗仔「攝影劉大錘」今（20日）發出一段16秒影片，可見何與和劉些寧先後從同間住宅離開，晚上再次相聚時，沒注意到窗簾沒關好，打鬧親嘴的模樣全都被拍下，而至截稿前為止，雙方都未作出任何回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉些寧親何與。（圖／翻攝自微博／攝影劉大錘）



事實上，劉些寧2023年3月曾不小心上傳和何與的影片，讓戀情傳聞鬧得沸沸揚揚，當時透過工作室否認，強調當時是朋友聚餐，只是在拍影片過程中誤點上傳才會造成誤會，但他們同年7月又被拍到一同回女方家，如今親吻模樣被拍，再次掀起討論。

大陸網友都說「內娛情侶回家請拉窗簾」、「其他還能解釋，親一下被拍只能祝福了」、「少關注私生活，劉些寧都快27歲了，談戀愛怎麼了」、「年輕人讓他們談個戀愛怎麼了」，但也有人認為「偷拍別人家裡是不是太沒道德了」。