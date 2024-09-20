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雙十節就聽他！音樂祭「origami SAI」首度登台　2台灣大咖助陣

記者吳睿慈／台北報導

日本知名黑人靈魂樂廠牌origami PRODUCTIONS所舉辦的「origami SAI」首度移師海外，集合Ovall、Nenashi、Kan Sano、Michael Kaneko以及Joanna Wang（王若琳）與壞特 ?te等6組以復古、爵士、靈魂為基底的音樂人，10月9、10日兩天在台北The Wall Live House搖擺開唱，兩場加起來僅有近千個名額，單場票價2千有找堪稱2024年最超值演唱會。

▲▼ 雙十節就聽他！音樂祭「origami SAI 」首度登台　2台灣大咖王若琳、壞特助陣。（圖／Welcome Music 提供）

▲「origami SAI」睽違3年舉辦，首度來台。（圖／Welcome Music提供）

日本廠牌origami PRODUCTIONS以推廣黑人靈魂樂為志業，睽違3年的音樂祭「origami SAI」首度搬來台灣，由Kan Sano率領Ovall、Michael Kaneko、Nenashi等4組享譽國際的音樂人，兩場前所未有的復古爵士搖滾夜，並特別邀請「Joanna王若琳（Joanna Wang）」以及「壞特 ?te」擔任特別嘉賓，打造兩場充滿律動的靈魂爵士搖滾之夜。

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10月9日由Ovall樂團與歌手Nenashi打頭陣。Ovall於2009年組成，音樂融合爵士、靈魂樂、嘻哈等曲風，2018年首次來台便掀起一陣旋風，6月發行了相隔4年半的全新專輯《Still Water》，並展開日本巡迴演唱會；都會實力歌手Nenashi為首次來台，以獨特冷酷聲線創造出的混合嘻哈靈魂音樂受到注目，4月發行首張個人專輯《Found in Tokyo》，並參加了FUJI ROCK等各大音樂祭廣獲好評。

▲▼ 雙十節就聽他！音樂祭「origami SAI 」首度登台　2台灣大咖王若琳、壞特助陣。（圖／Welcome Music 提供）

▲▼王若琳、壞特助陣嘉賓。（圖／Welcome Music提供）

▲▼王若琳、壞特助陣。（圖／Welcome Music 提供）

10月10日則以「和製靈魂樂」首席指標Kan Sano以及Michael Kaneko接棒。Kan Sano擅長以溫暖的鍵盤音色，融入經典的嘻哈與爵士律動，創作出獨具魅力的多彩音樂，且受到英國權威 DJ Gilles Peterson多次讚賞，2019年首次台灣專場演出讓樂迷難忘不已；深受靈魂樂影響的Michael Kaneko則是揉合爵士、放克、流行等多種音樂風格的創作歌手，在日本和美國兩地成長的背景，使他的音樂風格兼容多元文化，深受世界各地樂迷喜愛，2019年曾擔任西原健一郎演出嘉賓而造訪台灣，這次他將受度以個人身份演出。

▲▼ 雙十節就聽他！音樂祭「origami SAI 」首度登台　2台灣大咖王若琳、壞特助陣。（圖／Welcome Music 提供）

▲音樂祭「origami SAI 」首度登台。（圖／Welcome Music 提供）

活動將於10月9、10日連續兩天在台北The Wall Live House開唱，雙日套票為新台幣3280、單日預售票1800元，已在KKTIX售票系統及全家便利商店熱賣中，更多演唱會相關詳情可洽主辦單位Welcome Music臉書專頁。

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