記者潘慧中／綜合報導

筠熹2012年以日本女團「天氣女孩」的成員出道，如今是樂天桃猿啦啦隊的一員，也會不時上節目分享工作經歷。她最近便透露有次錄過年特別節目時，因不慎踩空直接重摔，「工作人員沒有提醒我們」，被送往急診才發現斷了3根肋骨。

▲▼筠熹曾經錄影到一半送急診。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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筠熹上《甄心分享小琳鐺》還原過程，當時因為要拍攝空景，她和一行藝人就移動到後方舞台休息。可怕的是，由於工作人員沒有提醒那邊有高低差，加上後面燈光比較暗，她聊天聊到一半，「突然就踩空往後倒。」

▲筠熹還原過程。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



摔下去的瞬間，筠熹還深怕會弄壞別在後面的昂貴麥克風。現場其中一位男藝人馬上跳下去關心，「我當下說不出話來」，對方一碰就痛到不行，「想哭也哭不出來。」

▲工作人員沒有提醒筠熹一行人後台有高低差。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



筠熹抵達急診室才發現肋骨斷了3根，而且差一個指節就會撞到脊椎了，可說是不幸中的大幸。令人心疼的是，醫生雖然說要休息兩年，「但我半年沒有收入已經不行」，因此後來上場表演前都會吃止痛藥，「要不然真的完全沒有收入。」

▲筠熹當時為了賺錢，每天上場前都會吃止痛藥。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）