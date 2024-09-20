ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

葉歡登台開唱「突遇緊急狀況」嚇壞！　玉女歌手出手相救了

記者蔡琛儀／台北報導

日前民歌手王瑞瑜邀約于台煙、葉歡飛洛杉磯開唱，為中秋佳節與歡慶即將到來的雙十國慶開唱，沒想到葉歡上台前換衣服時拉鍊壞掉，當下已經準備要登台，她擔心得心跳加速，于台煙見狀淡定的幫忙，後來化險為夷的解決拉鍊危機，讓葉歡得以順利登台演出。

▲▼王瑞瑜、葉歡、于台煙赴美演出。（圖／瑞揚創意提供）

▲王瑞瑜、葉歡、于台煙赴美演出。（圖／瑞揚創意提供）

于台煙當晚帶來一系列經典名曲〈想你的夜〉、〈化妝舞會〉與〈牽阮的手〉等，勾起粉絲的回憶殺，熱情粉絲當場還跟著跳舞一起K歌，葉歡則獻唱〈放我的真心在你手心〉、〈記得我們有約〉與台語歌〈月夜愁〉等曲，台下粉絲熱情跟著大合唱，讓葉歡在台上感動落淚；而王瑞瑜也演唱〈想你〉、〈陽光和小雨〉與〈結束〉等曲，為美國演出畫下完美的句點。

于台煙笑說過往每年都會受邀赴美演出，因為疫情中斷，此次再度受邀，又跟好友們一起，開心得難以形容，而她上次與葉歡在美國同台演出已經是20多年前的事，驚嘆時光飛逝，「過往我們因屬不同唱片公司因而不熟，反而這幾年互動非常熱絡，我們很聊得來，今年又特別的有緣，上半年在新加坡同台演出，這次又在美國同台，接著10月又會在台中的民歌演唱會演出，我們今年注定要黏TT的工作與遊玩！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王瑞瑜、葉歡、于台煙赴美演出。（圖／瑞揚創意提供）

▲▼王瑞瑜、葉歡、于台煙把握時間在洛杉磯走走。（圖／瑞揚創意提供）

▲▼王瑞瑜、葉歡、于台煙赴美演出。（圖／瑞揚創意提供）

難得造訪LA，于台煙說當地溫度高達40多度，差點曬傷，因此幾乎都在酒店，加上每天吃四餐，竟胖了2公斤，雖然演出行程緊湊，三人還是趁演出空檔相約逛好萊塢的比佛利山莊。而她月底將歡度生日，于台煙坦言早已不過生日了，但還是期許每天快樂過日子，天天做沙發運動與健走。葉歡前陣子也感冒，又忙著一連串的演出，目前積極的保養嗓音，平除了練歌幾乎噤聲，同時每天健走7000步為演唱會增強體力，期待台中開唱。「青春不打烊 看我聽我民歌經典演唱會」門票已開賣，詳洽年代與四大超商。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

奎丁接業配被要求「講下流台詞」　傻眼轟廠商物化女性：當我賣X的

奎丁接業配被要求「講下流台詞」　傻眼轟廠商物化女性：當我賣X的

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

吳謹言開拍新戲「側拍肚子明顯隆起」！　結婚7天第3次瘋傳懷孕

吳謹言開拍新戲「側拍肚子明顯隆起」！　結婚7天第3次瘋傳懷孕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

奎丁接業配被要求「講下流台詞」　傻眼轟廠商物化女性：當我賣X的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳艾琳認了「沒避孕」！結婚5年鬆口二寶進度 後事已規劃：要辦大趴
  2. I.M答應「把MONSTA X帶來台灣」　粉絲求婚⋯他傲嬌回：不要！
  3. 《海豚愛上貓》董敏莉近況曝光！　淡出8年定居英國
  4. 周湯豪、韋禮安宣布澎湖開唱！　Ozone也來了
  5. 雙十節就聽他！音樂祭「origami SAI」首度登台　2台灣大咖助陣
  6. 李多慧突淚眼PO文「完蛋了」！身體出狀況 病況照曝：休息了一段時間
  7. 開門驚喜收IU禮物！居民讚嘆「住這10幾年，第一次遇到」　暖舉引熱議
  8. 樂天女孩「踩空往後重摔」送急診斷3根！揭不幸往事：工作人員沒提醒
  9. 《魷魚2》驚悚「兩個大圓」劇透　韓網推測「這款遊戲」：真的超可怕
  10. 戲劇男神慘變鏟屎男神 林哲熹嘆：好想知道可愛動物區在哪？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366