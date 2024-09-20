葉歡登台開唱「突遇緊急狀況」嚇壞！　玉女歌手出手相救了

記者蔡琛儀／台北報導

日前民歌手王瑞瑜邀約于台煙、葉歡飛洛杉磯開唱，為中秋佳節與歡慶即將到來的雙十國慶開唱，沒想到葉歡上台前換衣服時拉鍊壞掉，當下已經準備要登台，她擔心得心跳加速，于台煙見狀淡定的幫忙，後來化險為夷的解決拉鍊危機，讓葉歡得以順利登台演出。

▲王瑞瑜、葉歡、于台煙赴美演出。（圖／瑞揚創意提供）

于台煙當晚帶來一系列經典名曲〈想你的夜〉、〈化妝舞會〉與〈牽阮的手〉等，勾起粉絲的回憶殺，熱情粉絲當場還跟著跳舞一起K歌，葉歡則獻唱〈放我的真心在你手心〉、〈記得我們有約〉與台語歌〈月夜愁〉等曲，台下粉絲熱情跟著大合唱，讓葉歡在台上感動落淚；而王瑞瑜也演唱〈想你〉、〈陽光和小雨〉與〈結束〉等曲，為美國演出畫下完美的句點。



于台煙笑說過往每年都會受邀赴美演出，因為疫情中斷，此次再度受邀，又跟好友們一起，開心得難以形容，而她上次與葉歡在美國同台演出已經是20多年前的事，驚嘆時光飛逝，「過往我們因屬不同唱片公司因而不熟，反而這幾年互動非常熱絡，我們很聊得來，今年又特別的有緣，上半年在新加坡同台演出，這次又在美國同台，接著10月又會在台中的民歌演唱會演出，我們今年注定要黏TT的工作與遊玩！」

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▲▼王瑞瑜、葉歡、于台煙把握時間在洛杉磯走走。（圖／瑞揚創意提供）





難得造訪LA，于台煙說當地溫度高達40多度，差點曬傷，因此幾乎都在酒店，加上每天吃四餐，竟胖了2公斤，雖然演出行程緊湊，三人還是趁演出空檔相約逛好萊塢的比佛利山莊。而她月底將歡度生日，于台煙坦言早已不過生日了，但還是期許每天快樂過日子，天天做沙發運動與健走。葉歡前陣子也感冒，又忙著一連串的演出，目前積極的保養嗓音，平除了練歌幾乎噤聲，同時每天健走7000步為演唱會增強體力，期待台中開唱。「青春不打烊 看我聽我民歌經典演唱會」門票已開賣，詳洽年代與四大超商。