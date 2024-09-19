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柯叔元金鐘59報5項個人獎「只入圍視帝」　親曝最可惜的作品！

記者黃庠棻／嘉義報導

2024年金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心登場，今年同樣以綜藝和戲劇分開典禮的形式進行，日前公開入圍名單後掀起許多劇迷討論，其中柯叔元以《女兒大人加個賴》入圍戲劇節目男主角獎，今（19）日也終於公開了自己得知入圍的當下反應。

▲衛視原創《女兒大人加個賴》(左起）侯彥西、黃薇渟、柯叔元、陳妤、管麟。（圖／中視提供）

▲柯叔元以《女兒大人加個賴》入圍金鐘獎。（圖／中視提供）

柯叔元近期在嘉義拍攝《阿榮與阿玉》，在得知入圍金鐘59的戲劇節目男主角獎時，自己正在讀劇本，坦言「真的很意外」，當時接下《女兒大人加個賴》時就覺得劇本很有趣，所以演得很開心，沒想到還意外入圍視帝獎項，並與傅孟柏、吳慷仁、曾敬驊、劉俊謙一起角逐。

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▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視提供）

▲柯叔元近日在嘉義拍攝《阿榮與阿玉》。（圖／華視提供）

對此，柯叔元謙虛表示「大家都是勁敵，只有我是稀客」，而被問到家人是否有傳訊息恭喜，他則低調透露爸媽、老婆都沒有特別表示，只有哥哥特地傳簡訊祝賀，他也特別提到以《八尺門的辯護人》入圍迷你劇集／電視電影男主角獎的好友李銘順，大方公開祝賀簡訊，說道「沒什麼好高興，你又入圍了」，立刻笑翻眾人。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視提供）

▲柯叔元傳訊恭喜好友李銘順。（圖／華視提供）

不僅如此，柯叔元談到本次金鐘獎，透露自己除了以《女兒大人加個賴》入圍戲劇節目男主角獎之外，還報了《美食無間》、《生命捕手》、《美麗人生》以及《非殺人小說》的男配角，一共報了5個獎項，沒想到最終竟然以視帝身份入圍，讓他直呼「老天爺幫我入圍的」。另外，柯叔元也透露頒獎典禮不會帶任何幸運物，連紅內褲也不會特意穿。

▲衛視原創《女兒大人加個賴》(左起）侯彥西、黃薇渟、柯叔元、陳妤、管麟。（圖／中視提供）

▲柯叔元以《女兒大人加個賴》入圍金鐘59，但坦言還報名了其他4個獎項。（圖／中視提供）

此外，柯叔元本來預測自己會以《生命捕手》入圍男配角，印象最深刻的是一場墳墓戲，拍完看到成果後也忍不住直呼「我怎麼演這麼好」，加上當時合作的攝影師還是這次金鐘59的特別貢獻獎得主黃柏雄，對方在拍攝苗栗拍攝電視劇《初擁》時意外墜谷身亡，讓他感慨「這部作品對我很具意義」。

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