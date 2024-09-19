柯叔元秘密再婚1年「震怒護愛妻」後首現身　面帶微笑發聲了！

記者黃庠棻／嘉義報導

男星柯叔元被爆祕密結婚一年，又被人指控介入他人婚姻，妻子離婚4個月就與他再婚，並且與家人斷聯等。他先前透過社群平台怒斥爆料遭抹黑，寫下「我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證」。今（19）日主演的戲劇《阿榮與阿玉》在嘉義接受媒體探班，久違地露面。

▲《阿榮與阿玉》在嘉義拍攝。（圖／華視提供）

柯叔元坦言在嘉義拍攝《阿榮與阿玉》，除了天氣炎熱之外，幾乎沒有太大問題，大讚「劇本寫得超好」，因此演起來完全沒有壓力，更大讚時隔20年再度合作的張睿家，台語變得超級流利，完全看不出是不會講台語的人。

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▲柯叔元秘婚後首度露面。（圖／華視提供）

不僅如此，這也是柯叔元爆出秘婚之後，首度在媒體面前公開露面，談及先前被爆料與老婆的事件，這次收起先前憤怒的態度，低調說道「我們是共生的關係，這個年代每個人都很透明，社會需要多一點祥和的氣息，大家都有辛苦的點，可以互相體諒。」

▲柯叔元秘婚後首度露面。（圖／華視提供）

此外，柯叔元也進一步說道，自己沒有想針對私事多做解釋，因為「大家都在同一個圈子裡」，微笑直呼「希望彼此都保持善良的心，因為沒有人想要傷害其他人，只希望社會有良善的循環」。